ÖWA PLUS 2013-II: Ergebnisse der aktuellen Studie

Das ORF.at Network führt bei den Dachangeboten vor dem Herold.at Network und dem oe24-Netzwerk. Bei den Einzelangeboten liegt willhaben.at erstmals an der Spitze.

Wien (OTS) - Die aktuelle Erhebung der ÖWA Plus-Studie weist Reichweiten- und Strukturdaten für 78 Teilnehmer mit 112 Online-Angeboten (aufgeteilt in 71 Einzelangebote und 42 Dachangebote), acht Vermarktungsgemeinschaften und 1.219 buchbare Belegungseinheiten aus. Darüber hinaus liefert die Studie Kerndaten zur Internetnutzung, zu persönlichen Interessen und Anschaffungswünschen.

Neben den Nutzern (Unique Usern) werden auch die Seitenaufrufe (Page Impressions) für 20 soziodemographische Variablen und 87 qualifizierende Merkmale im Quartal, im mittleren Monat und in der mittleren Woche erhoben. Zusätzlich werden auch Tagesreichweiten für den durchschnittlichen Tag, den durchschnittlichen Werktag und für den durchschnittlichen Wochenendtag auf Angebotsebene veröffentlicht.

Das ÖWA Plus-Universum repräsentiert mit 5,4 Millionen Menschen 90,7 Prozent aller Internetnutzer im Erhebungszeitraum (2. Quartal 2013) und deckt damit den österreichischen Internetmarkt weitgehend ab. Die Multimethodenstudie ÖWA Plus hat sich als zentrale Studie für die Online-Mediaplanung in Österreich etabliert und wird bereits zum zwölften Mal im Regelbetrieb durchgeführt.

Sechs neue Teilnehmer

An der Studie erstmals teilgenommen haben die Angebote aktionsfinder.at, bikeboard Dachangebot, e2 sportdach Austria, Ligaportal.at - Netzwerk, transfermarkt Dachangebot und wogibtswas.at.

Reichweitenranking

Mit einer Reichweite von 2.838.000 Unique Usern (47,9 Prozent) pro Monat liegt das ORF.at Network bei den Dachangeboten an erster Stelle im Ranking, gefolgt vom Herold.at Network (2.305.000 bzw. 38,9 Prozent) und dem oe24-Netzwerk (1.934.000 bzw. 32,6 Prozent). Bei den Einzelangeboten führt willhaben.at (1.995.000 bzw. 33,7 Prozent) vor herold.at (1.809.000 bzw. 30,5 Prozent) und gmx.at (1.795.000 bzw. 30,3 Prozent).

Die ÖWA unterscheidet zwischen Einzel- und Dachangeboten, je nachdem ob eine oder mehrere URLs gemessen werden.

Bei den Vermarktern liegt adworx mit 3.155.000 Unique Usern (53,2 Prozent) vor styria digital one mit 3.143.000 Nutzern (53,0 Prozent) und dem AboutMedia-Netzwerk mit 2.550.000 Nutzern (43,0 Prozent).

Junge fast vollzählig im Netz

Der Anteil der Internetnutzung liegt in Österreich im Ausweisungszeitraum bei 82,1 Prozent, womit nur zwei von zehn Personen nicht zu den Internetnutzern zählen. Bereits 87,4 Prozent aller Männer und 77,2 Prozent aller Frauen sind online. Je jünger die Nutzer sind, desto öfter sind sie im Internet anzutreffen. So liegt der Anteil der Internetnutzer bei den 14- bis 19-Jährigen bei 98,3 Prozent, gefolgt von den 20- bis 29-Jährigen mit 96,5 Prozent und den 30- bis 39-Jährigen mit 94,5 Prozent.

Die Internetnutzung findet mit 93,9 Prozent überwiegend zu Hause statt. Die mobile Nutzung folgt mit 40,6 Prozent vor der Nutzung am Arbeitsplatz (36,0 Prozent). Bei den 14- bis 19-Jährigen liegt die mobile Internetnutzung mit 63,9 Prozent besonders hoch, gefolgt von den 20- bis 29-Jährigen mit 60,5 Prozent.

Die Nutzungsschwerpunkte liegen in der Nutzung von Suchmaschinen mit 92,1 Prozent, dem Versenden und Empfangen von privaten E-Mails (89,2 Prozent) und dem Interesse am Wetter (78,1 Prozent). Dahinter folgen die zielgerichtete Suche nach Angeboten (70,5 Prozent), dem Interesse an Nachrichten und Politik (68,1 Prozent) und die Routenplanung (66,8 Prozent).

Online-Zähltool, Mediaplanung

Allen Interessenten steht unter www.oewaplus.at das frei zugängliche Online-Zähltool für den ÖWA Plus-Datensatz mit ausgewählten Leistungswerten für alle Angebote und Vermarkter auf Tages-, Wochen- und Monatsbasis zur Verfügung. Außerdem können Strukturdaten für den Gesamtmarkt berechnet werden.

Der vollständige Datensatz kann über das Planungstool Zervice bezogen werden. Neben Kreuztabellen und Rangreihen ist das Erstellen von Mediaplänen inklusive Frequency Capping und Targeting für alle Angebote und Belegungseinheiten möglich.

Teilnehmer ÖWA Plus 2013-II

1000ps.at, aktionsfinder.at, ATV Network, audi4ever.com, austria.com Portale, Austrian Soccer Network, autoscout24.at, bazar.at, Be Viacom Youth- and Entertainment Network, bikeboard Dachangebot, Börse Express be24 Finance Network, car4you.at, Cineplexx Gruppe, compnet.at, derStandard.at Network, diepresse.com, docfinder.at, doodle.com, DropKick-SportNetzwerk, e2 Sportdach Austria, Falter.at - Gesamtangebot, fanreport.com, finanzen.at/.net Gesamtangebot, friendscout24.at, gillout.com, GMX Österreich Gesamt, gofeminin.at, gutekueche.at, help.gv.at, Herold.at Network, Heute.at - Dachangebot, ichkoche.at, Immobilien.NET Netzwerk, IP Österreich Gesamt, issgesund.at, Kleine Zeitung Online-Gruppe, krone.at, kronehit.at, KURIER Online-Medien, landwirt.com, LAOLA1 Netzwerk, Ligaportal.at - Netzwerk, love.at, mamilade.at, Microsoft Advertising - Netzwerk, Monopol Medien, Moserholding Tirol Netzwerk, news networld Dachangebot, NÖN-Gruppe, ÖAMTC Online Network, oe24-Netzwerk, OÖNachrichten Online Netzwerk, ORF.at Network, quax.at, regionalliga.at, Regionalmedien Austria Digital, salzburg24.at, Salzburger Nachrichten - Online Netzwerk, Seitenblicke.at, servustv.com, SevenOne Interactive Network, sms.at Netzwerk, sport10.at, Styria Multi Media digital Sport & Lifestyle, szene1.at, tele.at, transfermarkt Dachangebot, tvheute.at, typischich.at, Uncut.at, viennaairport.com, wetter.tv Netzwerk, Wiener Zeitung Gruppe, willhaben.at, Wirtschaftsblatt.at, Wirtschaftsverlag, wogibtswas.at, Wohnnet.at Network und xing.com.

Vermarktungsgemeinschaften:

AboutMedia-Netzwerk, adworx, Alpenord - Vermarktungsgem. SN & OÖN, austria.com/plus, Goldbach Audience, Purpur Media Premiumnetz, styria digital one und unitycation.com online services gmbh.

ÖWA

Die ÖWA wurde 1998 mit dem Ziel gegründet, objektive Messzahlen für das Internet zu erheben, sowie den Online-Werbemarkt zu fördern.

Als Dienstleister der ÖWA Plus-Studie fungieren Ebert & Grüntjes GbR, HTS Informationssysteme für Marktforschung GmbH, Integral Markt-und Meinungs-forschungsges.m.b.H, Interrogare GmbH, Kantar Media spring gmbH & co KG und TNS Infratest GmbH.

Weitere Informationen finden Sie unter www.oewa.at bzw. www.oewaplus.at

