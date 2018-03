Spindelegger: Wachstum und Arbeitsplätze statt neue Steuern

Vier Projekte für die ersten 100 Tage Kanzler Michael Spindelegger – Absage an neue Steuern - Sichere Pensionen und schuldenfreie Zukunft für die Jungen

Wien, 19. September 2013 (ÖVP-PD) "Ich will mehr Wachstum

und neue Arbeitsplätze, neue Steuern sind ein Irrweg. Kurz

gesagt: Es braucht einen Wechsel an der Spitze dieses Landes.

Für mehr Eigeninitiative und weniger Bevormundung, für mehr Freiheit und weniger Bürokratie, für mehr Arbeitsplätze und weniger Steuern", betont ÖVP-Kanzlerkandidat Michael

Spindelegger bei seiner gestrigen Tour in Tirol. Wir wollen

den Spindelegger-Merkel-Weg gehen: Ohne neue Steuern und ohne

neue Schulden. "Denn der Faymann-Hollande-Kurs bedeutet nach

dem Wahltag ein neues Sparpaket, neue Steuern und in Folge

eine höhere Arbeitslosigkeit. Beim Wirtschaftsbrunch im Hotel Adlers hält Spindelegger fest: "Wir müssen den Unternehmern Werkzeuge in die Hand geben, damit sie wissen, es lohnt sich

zu investieren und Arbeitsplätze zu schaffen. Auch für die Arbeitnehmer braucht es neue attraktive Anreize, wie die

freiwillige Mitarbeitererfolgsbeteiligung." Der ÖVP-Kanzlerkandidat weiter: "Ich will ein Österreich, in dem wir

uns auch in Zukunft wohlfühlen! Das ist es, was ich als

Kanzler erreichen will. Denn: Mir ist reines Verwalten zu

wenig! Mein wichtigstes Vorhaben ist ein Wachstumspaket für Österreich. Denn ich will Österreich nach vorne bringen." Auf

dem Programm des Tirol-Tags des ÖVP-Kanzlerkandidaten stand

gestern unter anderem ein Betriebsbesuch bei der Firma

"Schafferer Holz" in Navis. Außerdem besuchte Michael

Spindelegger die Fachmesse für Gastronomie, Hotel und Design

in der Messe in Innsbruck und das Herbstfest der Tiroler Volkspartei. ****

In seiner Rede am ÖVP-Herbstfest erteilte Spindelegger den Steuerfantasien der SPÖ eine klare Absage: "Die SPÖ redet

immer von Entlastung, aber was sie wirklich meint, haben wir

gerade erst wieder gehört: Mit den Faymann-Steuern wollen die Genossen den Menschen damit nur noch mehr Geld aus den Taschen ziehen. Die SPÖ will mit ihren Steuerplänen zuerst das

Elternhaus, dann die Überstunden und schließlich buchstäblich auch noch an das Sparbuch der Oma. Wir wollen, dass der Staat

den Menschen nicht immer mehr nimmt, sondern ihnen am

Monatsende mehr Netto vom Brutto bleibt. Wir sagen Ja zum Spindelegger-Merkel-Kurs und Nein zu Faymann-Steuern", betont

der ÖVP-Kanzlerkandidat. Michael Spindelegger hat sein

Programm für ein zukunftsfittes Österreich vorgestellt: "Wir brauchen neue Perspektiven für Österreich. In den ersten 100

Tagen will ich die freiwillige Mitarbeiter-Erfolgsbeteiligung

auf Schiene bringen. Ich will heimische Betriebe von

überbordender Bürokratie befreien, um 420.000 neue

Arbeitsplätze zu schaffen. Und ich will für 30.000 neue

Wohnungen sorgen. Ich will jeder Familie einen

Steuerfreibetrag von 7.000 Euro pro Kind ermöglichen. Denn

Familien sind die Stützen unserer Gesellschaft!" Michael Spindelegger ist sich sicher, dass viele Menschen diesen Weg gemeinsam mit der ÖVP gehen wollen: "Am 29. September habe ich Namenstag. Da steht Michael am Kalender und nicht Werner!"

Aber nicht nur für Wirtschaft, Familien und Mittelstand hat Michael Spindelegger ein Programm: "Wer, wenn nicht die ÖVP,

ist 365 Tage im Jahr Partner für die Landwirtschaft? Ob bei

den Verhandlungen in Brüssel oder bei den Katastrophen in Österreich: Wir sind solidarisch mit den Bäuerinnen und

Bauern, weil sie Unglaubliches leisten und unsere

Unterstützung brauchen", so Michael Spindelegger im Rahmen des Herbstfests der Tiroler Volkspartei in Innsbruck. Respekt

zollt Spindelegger der älteren Generation. Es brauche sichere Pensionen. "Wir lassen die Älteren nicht im Stich. Mit der ÖVP braucht sich niemand Sorgen machen, dass er zurückgelassen

wird, dass wir ihm etwas wegnehmen oder dass er morgen keinen gesicherten Lebensabend verbringen kann. Mit Andreas Khol

haben wir eine starke Stimme für die Interessen der

Seniorinnen und Senioren an der Spitze. Er kämpft genau

dafür", so Spindelegger, der vor einer möglichen

Erbschaftssteuer warnt: "Wenn es nach der SPÖ geht, dann

werden Steuern auf die Weitergabe des Elternhauses und des Familienbetriebs eingeführt. Und sind die Faymann-Steuern erst einmal eingeführt, dann werden sie munter erhöht!"

Spindelegger abschließend: "Am 29. September geht es um eine Richtungsentscheidung. Wollen wir ein Österreich der Zukunft

oder wollen wir ein Österreich des Stillstands? Für mich ist

die Antwort klar: Ich will Österreich weiterbringen! Deshalb

will ich Bundeskanzler werden: Um Österreich zu gestalten!"

