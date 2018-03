"Wir in Ottakring und Penzing " - Ottakringer und Penzinger Vereine stellen sich vor

Wien (OTS) - Bereits zum sechsten Mal findet die von der Magistratsabteilung 17 - Integration und Diversität in enger Kooperation mit der Bezirksvorstehung Penzing und Ottakring durchgeführte Veranstaltung "Wir in Ottakring und Penzing" am 21. September von 14 - 20 Uhr statt. Den Penzinger und Ottakringer Vereinen und Initiativen wird dabei die Möglichkeit geboten, sich und die Vereinsaktivitäten an Ständen und auf der Bühne zu präsentieren.

Die Aktivitäten der ca. 60 Vereine, die sich an der U3-Endstelle präsentieren werden, reichen von A wie Akkordeonspiel über K wie Krippenbau bis Z wie Zauberei. Neben Kunst- und Kulturvereinen werden sozialengagierte Vereine, Sportvereine, SammlerInnen-Vereine und viele mehr ihre Tätigkeiten an Ständen und auf der Bühne vorstellen und Unterhaltsames und Informatives für jede Altersstufe bieten. Zum Beispiel der Verein aus Taiwan bietet traditionelle Musik, die Wiener Gesundheitsförderung informiert über Gesundheitsthemen und der österreischische-philippinische Freundschaftsverein präsentiert einen Bambustanz. In einem eigenen Bereich gibt es viele Möglichkeiten der Kinderanimation mit Hüpfburg, Schminken und Turnstrecke.

Den musikalischen Höhepunkt bietet eine Live-Band. Am Vorplatz der U3 Endstelle Ottakring, um 14.00 Uhr, findet die Eröffnung der Veranstaltung durch die Vorsitzende des Integrationsausschusses im Wiener Gemeinderat, Gemeinderätin Nurten Yilmaz, durch Bezirksvorsteher Franz Prokop und Bezirksvorsteher-Stellvertreter Robert Pschirer statt. (Schluss) bea

"Wir in Ottakring und Penzing"

Datum: Samstag, 21.09.2013, Zeit: 14 bis 20 Uhr

Ort: Platz vor der U3 Endstelle Ottakring

