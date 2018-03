Grüne Wien: Touristenbusse raus aus der City - Buskonzept für Innenstadt wird heute beschlossen

Maresch, Hirschenhauser: Einfahrbeschränkung für Touristenbusse innerhalb der Ringstraße entlastet die Innenstadt

Wien (OTS) - Seit vielen Jahren leiden die BewohnerInnen der Innenstadt unter der Flut an Touristenbussen, die täglich die engen Straßen verstopfen und das Durchkommen der Busse der Wiener Linien erschweren. In der Bezirksvertretungsstitzung Innere Stadt wird heute ein Konzept von Stadträtin Maria Vassilakou beschlossen, das die Touristenbusse in der Innenstadt regulieren soll. "Das neue Buskonzept für die Touristenbusse in der Inneren Stadt wird große Erleichterungen nicht nur für die AnrainerInnen, sondern für alle WienerInnen bringen, die in die Innere Stadt kommen, bringen: Weniger Stau, weniger Lärm, keine verstopften Innenstadt-Gassen mehr. Was BV Stenzel jahrelang angekündigt, jedoch nie umgesetzt hat, wird jetzt Realität: Eine Innenstadt mit deutlich weniger Busverkehr", freuen sich der Verkehrssprecher der Grünen Wien, Rüdiger Maresch, und der Klubobmann der Grünen Innere Stadt, Alexander Hirschenhauser.

Konkret sieht das Buskonzept vor, dass der Stephansplatz nicht mehr für die Befahrung mit Hop-On-Hop-Off-Bussen sowie mit sonstigen Reisebussen (dh mit FremdenführerInnen im Rahmen von Stadtbesichtigungen zum Aussteigen) zur Verfügung steht. Busse der Wiener Linien und Busse mit konkreten Zielorten (Hotels, Kongresszentren) sollen weiterhin zufahren können. Die Zufahrt zu den Hotels und Kongresszentren würde nur gestattet sein, wenn Busse für jede neue Fahrt eine eigene Zufahrtskarte vorweisen können. Damit ist sichergestellt, dass die Beschränkung auch überwachbar ist. "Die Situation für die betroffenen AnrainerInnen wird sich mit dem neuen Buskonzept schlagartig verbessern", betonen Maresch und Hirschenhauser abschließend.

