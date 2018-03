www.tv-erlebnis.at: Umfangreiche Informationen zum interaktiven Fernsehen

Wien (OTS) - Es kommen immer mehr interaktive Fernsehgeräte auf den Markt - mit den neuesten Features und zahlreichen zusätzlichen Funktionen. Konsumenten begrüßen diese Innovationen, wissen jedoch oft nicht, was interaktives Fernsehen bedeutet und welche Möglichkeiten damit geboten werden. Um diese Situation zu verbessern, hat das forum consumer electronics, ein Verein zur Förderung der österreichischen Unterhaltungselektronik, das Serviceportal für interaktives Fernsehen www.tv-erlebnis.at ins Leben gerufen. Aktuelle Technologien, Kaufchecklisten und Begriffserklärungen sind auf der Website ebenso wie Informationen von Markenherstellern zu finden. Ziel dabei ist es, die Konsumenten zusätzlich zum Fachhandel, auch online umfangreich über das Thema zu informieren.

Mehrwert für Konsumenten durch markenneutrale Information

Ob Konsumenten etwas über interaktives Fernsehen wissen möchten oder Tipps für ihren TV-Kauf brauchen, auf dem Serviceportal www.tv-erlebnis.at werden sie fündig. Vor allem auch die markenneutrale Information über die Website ist vorteilhaft. Aktuelle Informationen zu den neuesten Themen und Technologien, wie beispielsweise die Ultra High Definition (UHD)-Technik, führen dazu, dass die Website einen erheblichen Mehrwert für die Konsumenten schafft. Darüber hinaus tragen Interviews mit namhaften Markenherstellern und Expertentipps zur Aufklärung bei. Das forum consumer electronic im FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie vertritt die Interessen namhafter Unternehmen. Diese sehen es als ihre Aufgabe, die Konsumenten zu unterstützen, indem sie mit Hilfe der Onlinekommunikation ihren Wissenstand über interaktives Fernsehen erhöhen.

Für jeden das passende interaktive TV-Gerät

Für Konsumenten ist es wichtig, sich vor dem TV-Kauf ausreichend zu informieren, damit sie danach mit ihrem TV-Gerät zufrieden sind. Die Website ist hierbei sehr hilfreich, da alle Themen rund um das interaktive Fernsehen behandelt werden. Von Anschlussmöglichkeiten über Soundsysteme bis hin zu Bildschirmbeleuchtungen - ohne komplizierte Fachausdrücke erhalten Konsumenten Antworten auf alles, was sie wissen möchten. Fragen, die sich Konsumenten vor ihrem TV-Kauf stellen sollten, sind genauso wie Videos, in denen Markenhersteller zu Wort kommen, und aktuelle Unternehmensnews zu finden. Hintergrundinformationen, wie die Fernsehnutzung in Österreich, ein Glossar und FAQs runden das breite Angebot ab.

Über das forum consumer electronics

Das forum consumer electronics ist ein Verein zur Förderung der österreichischen Unterhaltungselektronik. Der Verein ist ein Netzwerkpartner des FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie und vertritt die Interessen folgender Unternehmen: Hans Lurf GmbH, HB Austria electronic products Vertriebs GmbH, LG Electronics Austria GmbH, Loewe Austria GmbH, Panasonic Marketing Europe GmbH, Philips Austria GmbH, Samsung Electronics Austria GmbH, SHARP Electronics (Europe) GmbH, Sony Austria GmbH und TP Vision Austria GmbH (Philips TV).

Über den FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie

Der FEEI - Fachverband der Elektro- und Elektronikindustrie vertritt in Österreich die Interessen von knapp 300 Unternehmen mit knapp 59.000 Beschäftigten und einem Produktionswert von 12,73 Milliarden Euro (Stand 2012). Gemeinsam mit seinen Netzwerkpartnern -dazu gehören u. a. die Fachhochschule Technikum Wien, das Forum Mobilkommunikation (FMK), das UFH, das Umweltforum Starterbatterien (UFS), der Verband Alternativer Telekom-Netzbetreiber (VAT) und der Verband der Bahnindustrie (bahnindustrie.at) - ist es das oberstes Ziel des FEEI, die Position der österreichischen Elektro- und Elektronikindustrie im weltweit geführten Standortwettbewerb zu stärken.

