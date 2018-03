StR Ludwig: Offizieller Spatenstich für neues Stadtquartier "Citygate"

Das neue Stadtviertel vereint vielfältige Wohnungsangebote mit bester Infrastruktur

Wien (OTS) - Auf dem Areal der ehemaligen Brachmühle in

Floridsdorf entsteht ein attraktives neues Stadtquartier mit insgesamt rund 1.160 Wohnungen, einem Einkaufszentrum, einem Kindergarten, einem Park sowie einer Tiefgarage. 322 Mietwohnungen werden mit Fördermitteln der Stadt Wien errichtet.

Heute, Donnerstag, nahmen Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, Georg Stumpf, Vorstandsvorsitzender des Generalentwicklers Stumpf AG sowie Michael Gehbauer, Geschäftsführer der gemeinnützigen Wohnbauvereinigung WBV-GPA und Sprecher der Bauherren-Gemeinschaft, den offiziellen Spatenstich vor. ****

Das rund 30.000 m2 große Gebiet der Brachmühle, das im Westen unmittelbar an die U-Bahn-Station Aderklaaer Straße der Linie U1 grenzt, wird mit einem Gesamtinvestitionsaufwand von rund 250 Mio. Euro einer städtebaulichen Nutzung zugeführt. Auf dem Areal im Eigentum der Stumpf AG entstehen bis Anfang 2015 geförderte, frei finanzierte sowie Eigentumswohnungen, die von der Bauherren-Gemeinschaft Citygate Living GmbH, die elf gemeinnützige und gewerbliche Bauträger umfasst, errichtet werden. In drei der Neubauten entstehen 322 geförderte Wohnungen, 24 davon supergefördert sowie 22 Heimplätze.

"Der neue Stadtteil ,Citygate' ist ein weiteres Beispiel für die Smart-City-Strategie unserer Stadt. Der direkte Anschluss an die U1, das Angebot der Park-and-Ride-Anlage, umfassende Fahrradabstellräume aber auch Garagenangebote für den Individualverkehr stellen einen optimalen Modal-Mix dar. Der Niedrigenergiehausstandard der geförderten Wohnbauten leistet auch hier einen Beitrag zum Klimaschutz aber auch für energiekostenminimiertes Wohnen. Die Stadt Wien unterstützt die Errichtung der geförderten Wohnungen bei Gesamtkosten von rund 48,4 Millionen Euro mit Fördermitteln im Ausmaß von 15,5 Millionen Euro", hielt Wohnbaustadtrat Michael Ludwig fest.

"Wir freuen uns, dass wir mit dem Projekt ,Citygate', das an einem Standort mit hervorragender öffentlicher Erschließung entsteht, einen wichtigen Baustein zur weiteren Entwicklung sowohl der Stadt als auch des 21. Bezirkes beitragen können", so Georg Stumpf, Eigentümer und CEO der Stumpf Gruppe, die das Projekt "Citygate" entwickelt.

"In Zukunft werden Kooperationen zwischen gemeinnützigen und gewerblichen Bauträgern eine immer wichtigere Rolle spielen. Gerade bei einem Großprojekt wie ,Citygate' zeigt sich, dass solche Partnerschaften zu sehr guten Ergebnissen führen können", hob Michael Gehbauer, Geschäftsführer der gemeinnützigen Wohnbauvereinigung WBV-GPA und Sprecher der Bauherren-Gemeinschaft, hervor.

Wohnen am Areal der ehemaligen "Brachmühle"

Die Wohnhausanlage "Citygate" entsteht direkt an der U1-Station Aderklaaer Straße und ist in drei Bauteile gegliedert, die von den Architekturbüros Frank + Partner und

Querkraft geplant wurden: ein Hochhaus mit 35 Stockwerken sowie zwei achtstöckige Wohnbauten. Das Hochhaus umfasst 232 geförderte Mietwohnungen - davon 24 mit Superförderung -, die in Größen zwischen 58 und 115 m2 (1 bis 4 Zimmer) angeboten werden sowie 62 freifinanzierte Wohnungen in den Stockwerken 27 bis 34.

Darüber hinaus sind acht Heimeinheiten mit insgesamt 22 Heimplätzen für temporäres Wohnen geplant. Je nach Planungsphase ist eine flexible Grundrissgestaltung im Hinblick auf Mehrgenerationenwohnen und/oder barrierefreies Wohnen möglich.

Die beiden achtstöckigen Wohngebäude bieten 91 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen in Größen zwischen 44 und 139 m2, die als Geschosswohnungen und Maisonetten erhältlich sind. Erweitert werden die Wohnungen um private Freiräume wie Balkone und Loggien.

Als allgemeine Freiflächen stehen den BewohnerInnen ein begrüntes Gartendeck mit einem leicht hügelig gestalteten Gelände, Kinderspielbereiche sowie anmietbare Gartenbeete zur Verfügung.

Im ersten Obergeschoß ist ein Kindergarten samt eigenem Gartenanteil vorgesehen. Ein Gemeinschaftsraum wird ebenfalls über einen direkten Zugang zum Garten verfügen. Junge MieterInnen können sich außerdem über einen Jugendspielplatz samt Grünbereich im Bereich der U-Bahn-Station freuen. Weitere Freizeit-Highlights: ein Klettergarten im 3. Obergeschoss, ein Heimkino im 12. Obergeschoss sowie Kinderspielräume in den Geschossen 14 bis 16. Mehrere Waschküchen, großzügige Fahrrad- und Kinderwagenabstellflächen sowie eine hauseigene Tiefgarage mit Ein- und Ausfahrt in der Seyringer Straße komplettieren das Angebot für die zukünftigen BewohnerInnen. Für ein optimales Hausservice steht vor Ort ein/e HausbetreuerIn bereit.

Die Erschließung des neuen Wohnprojekts erfolgt über Zugänge von der Aderklaaer Straße, der Wagramer Straße und der Julius-Ficker-Straße. Über die Plaza bestehen direkte

Zugänge zur U1-Station sowie zur Park-and-Ride-Anlage, die sich ebenfalls auf dem Areal

befindet.

Kosten

Für die 208 geförderten Mietwohnungen im Hochhaus betragen die Eigenmittel voraussichtlich 506,06 Euro/m2, die monatlichen Kosten beginnen bei 7,59 Euro/m2.

Die Eigenmittel für die 24 supergeförderten Mietwohnungen betragen etwa 65,53 Euro/m2, die monatlichen Kosten fangen bei 8,99 Euro/m2 an.

Bei den 91 geförderten Mietwohnungen in den zwei achtgeschossigen Wohngebäuden liegen die Eigenmittel voraussichtlich bei 489,25 Euro/m2, die monatlichen Kosten starten bei etwa 7,30 Euro/m2.

Für die hauseigene Tiefgarage sind monatlich etwa 70 Euro zu entrichten.

Informationen für Wohnungssuchende

Nähere Informationen zum geförderten Wohnungsangebot sind beim Wohnservice Wien und beim Bauträger Citygate Living erhältlich.

Wohnservice Wien

1020 Wien, Taborstraße 1-3

Tel.: 01/24 503-25800

E-Mail: wohnberatung @ wohnservice-wien.at

www.wohnservice-wien.at

Bauträger Citygate Living GmbH

1200 Wien, Handelskai 94-96

Tel.: 01/20 700-7000

E-Mail: office @ citygate.at

www.citygate.at (Schluss) da

Rückfragen & Kontakt:

Christiane Daxböck

Mediensprecherin Wohnbaustadtrat Dr. Michael Ludwig

Tel.: 01/4000-81869

christiane.daxboeck @ wien.gv.at