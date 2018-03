FPÖ-TV: Rot-schwarze Verstrickungen im Madoff-Skandal

Sarrazin in Wien - Danke an 1 Million Seher

Wien (OTS) - Es war der größte Finanzskandal der Geschichte. 65 Milliarden Dollar versickerten im kriminellen Pyramidenspiel des US-Zockers Bernard Madoff. Er wurde zu 150 Jahren Haft verurteilt. Doch wer waren seine Helfer? Die FPÖ brachte die Produzenten des Aufdeckerfilms "In God we trust" zu einer Vorabpräsentation des Films nach Wien, ebenso den Buchautor Michael leidig, der die Causa in "Pyramid Games" aufarbeitet. Brisant: Rot-schwarze Politiker saßen im Aufsichtsrat der privaten Medici-Bank, die eng mit Madoff koorperierte. Deren Gründerin Sonja Kohn ist von der heimischen Justiz jedoch weiterhin unbehelligt, ebenso wie Manager der Bank Austria, die an der Medici-Bank beteiligt war und das Vertriebsnetz für die Fonds zu Verfügung stellte, in denen zahlreiche Anleger Geld im Madoff-System verloren. FPÖ-TV zeigt im neuen Magazin die Hintergründe.

Thilo Sarrazin referierte gestern auf Einladung des Liberalen Klubs in Wien und erklärte einem vollbesetzten Auditorium in der Wiener Hofburg, warum er den Euro für gescheitert hält. An der anschließenden Podiumsdiskussion nahm auch HC Strache teil.

Außerdem im neuen FPÖ-TV-Magazin: eine Analyse der jüngsten TV-Auftritte von FPÖ-Obmann HC Strache und ein Dankeschön an mehr als 1 Million FPÖ-TV-Zuschauer im ersten Jahr des Bestehens.

Das FPÖ-TV-Magazin erscheint immer am Donnerstag pünktlich um 11 Uhr auf http://www.fpoe-tv.at und im Youtube-Kanal

http://www.youtube.com/fpoetvonline.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at