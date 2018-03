Die Chance für ein attraktives Dienstrecht lebt!

FSG BMHS zeigt sich über das Versprechen der Politik erfreut, eine gemeinsame Verhandlungslösung anzustreben.

Wien (OTS/FSG) - In der Sondersitzung des Nationalrats am Mittwoch haben Unterrichtsministerin Dr. Claudia Schmied und SPÖ-Bildungssprecher Elmar Mayer betont, dass die eingebrachten Stellungnahmen zum Begutachtungsentwurf berücksichtigt werden. In gemeinsamen Verhandlungen will man danach eine rasche Einigung erzielen.++++

"Mit diesem klaren Bekenntnis zu Sozialpartnerschaft und Dialog ist die Chance auf Verständigung zu einem wirklich guten Dienstrecht näher gerückt.", ist Heinrich Himmer, Vorsitzender der Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter/innen an berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (FSG BMHS) überzeugt. Gerade die von allen Seiten anerkannte Berufsbildung braucht faire und kluge Lösungen für die zukünftigen Lehrergenerationen. Im vorgelegten Entwurf müssen noch einige offene und ungelöste Fragen geklärt werden.

Himmer fordert daher alle Beteiligten dazu auf diesen eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. "Wir Lehrerinnen und Lehrer erwarten zu Recht für unsere Leistungen ein attraktives Dienstrecht. Das ist eine Voraussetzung für die auch zukünftig hohe Ausbildungsqualität an den berufsbildenden Schulen." bekräftigt Himmer.

