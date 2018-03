Strache: FPÖ bringt dritten Misstrauensantrag gegen Vassilakou ein

Sie kann's einfach nicht

Wien (OTS) - Maria Vassilakou spricht in einem Akt befremdender Realitätsverweigerung davon, dass sich die Situation auf der Mahü "täglich bessert". "Den Geschäftsleuten, Kunden und Anrainern wird's aber ganz im Gegenteil jeden Tag schlecht, wenn sie den rot-grünen Pfusch sehen und an die bisher verschleuderten zwei Mio. Steuereuro denken", sagt der Wiener FPÖ-Obmann Heinz-Christian Strache und kündigt für die Sondersitzung des Gemeinderates am 23. September den bereits dritten FPÖ-Misstrauensantrag gegen die sensationell unfähige Verkehrsstadträtin an.

Die angekündigten Verkehrszählungen sind eine Verhöhnung der Anrainer in den umliegenden Bereichen der Bezirke 6 und 7, die durch den ideologisch motivierten Umbau in eine Verkehrshölle mit enormen Lärm-und Schadstoffbelastungen verwandelt wurden. "Nur die unnachahmlich schuldenmaximierende SPÖ-Finanzstadträtin Brauner ist ähnlich rücktrittsreif wie Vassilakou, die in bald drei Regierungsjahren nicht ein Vorhaben unfallfrei realisieren konnte", hält Strache fest. (Schluss)otni

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien

4000/81747