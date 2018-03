FPÖ-Neubauer: Forderungen der SPÖ-OÖ zu Atomausstieg sind längst beschlossen!

Wien (OTS) - "Es riecht schon stark nach plumper Wahlpropaganda, wenn so wie gestern, zwölf Tage vor der Nationalratswahl, die Antiatom-Sprecherin der SPÖ-Oberösterreich, Frau Gerda Weichsler-Hauer, die Aufnahme des europaweiten Atomausstiegs im künftigen Regierungsprogramm fordert. Es wäre allerdings auch möglich, dass die Kommunikation mit der Bundes-SPÖ nicht optimal funktioniert, beides ist wenig erfreulich", stellt heute der freiheitliche Anti-Atom-Sprecher NAbg. Werner Neubauer fest.

Neubauer ist aber gerne bereit, Frau Weichsler-Hauer über den aktuellen Stand in Sachen Antiatompolitik auf Bundesebene in Kenntnis zu setzen: "Das aktuelle Wahlkampfgeschrei, in welches sofort NGOs mit fast gleichem Wortlaut einstimmten, ist nämlich mehr als überflüssig. Bereits am 13. November 2012 wurde im Nationalrat ein Fünf-Parteien-Entschließungsantrag 2059/A(E) einstimmig angenommen. Dieser von allen im Parlament vertretenen Parteien beschlossene Antrag betreffend die konsequente Umsetzung der österreichischen Anti-Atompolitik mit dem Ziel eines europaweit raschest möglichen Ausstiegs aus der Kernenergie beinhaltet bereits sämtliche und noch mehr Forderungen, als von der SPÖ-OÖ gefordert. Zur Information:

Sofortige Abschaltung aller Reaktoren unter Ausschöpfung aller zur Verfügung stehenden Rechtsmittel, die aufgrund ihres Alters, ihrer Bauart, ihrer Lage oder ihres Zustandes als besonders gefährlich im Sinne eines von ihnen ausgehenden Risikos für Bevölkerung und Umwelt eingestuft wurden;

Weiterhin politischen Druck auf Länder auszuüben, die planen ein Kernkraftwerk zu bauen, auszubauen oder zu erneuern und Österreich nur mangelhaft darüber informieren; falls kein Ergebnis erzielt werden kann, Prüfung und Inanspruchnahme sämtlicher zur Verfügung stehender Rechtsmittel;

Einleitung und Weiterführung des ehest möglichen Ausstiegs aus der Kernenergie im gesamteuropäischen Kontext in Kooperation mit den anderen nuklearkritischen Staaten innerhalb und außerhalb der EU;

Alle Möglichkeiten zur Einberufung einer Euratom-Vertragsrevisionskonferenz mit dem Ziel eines Atomausstieges auszuschöpfen;

Unterstützung europäischer Initiativen sowie weitere Forcierung, Entwicklung und Finanzierung nationaler Instrumente zur Steigerung der Energieeffizienz und der Förderung erneuerbarer Energien.

Auf europäischer Ebene nichts unversucht lassen, um zu Kostenwahrheit zu gelangen und nach Möglichkeit die Kosten für die Endlagerung dem Atomstrom einzupreisen;

Initiierung und Weiterverfolgung der für den Ausstieg notwendigen Diskussionsprozesse in allen relevanten EU-Gremien und anderen Foren;

Auf europäischer Ebene nichts unversucht lassen, um den Vorstoß einiger europäischer Staaten EU-Subventionen für den Ausbau der Kernenergie zu ermöglichen, zu verhindern;

Weiterhin Sicherstellung von Nuklearanlagenüberprüfungen im Rahmen der Stresstests unter Einbindung auch österreichischer Experten;

Sicherstellung einer transparenten Möglichkeit auch für Nicht-Regierungsorganisationen und Oppositionsparteien zur Stellungnahme bei den Stresstests;

Einsatz für lückenlose und umfassende Überprüfung sämtlicher Kernkraftwerke in der EU;

Einsatz für die Entwicklung und Errichtung eines europäischen Nuklearsicherheitssystems;

Veröffentlichung der Stresstestergebnisse auf europäischer Ebene;

Einsatz für weitere Treffen und Beratungen von Ministern aus Staaten, die Kernenergie nicht nutzen, und Übermittlung der Ergebnisse solcher Treffen an den Rat der EU und die Europäische Kommission;

Einsatz für die Steigerung der Anzahl von Staaten, die an solchen Treffen - auch als Beobachter - teilnehmen;

Maßnahmen zur Beendigung der indirekten Subventionierung der Kernenergie durch niedrige Versicherungssummen und einheitliche Haftungsregeln für Kernkraftwerke;

Bündelung der Kräfte von Bund und Ländern gegen die Kernenergie und regelmäßige Bund-Länder Koordinationsgespräche auf politischer Ebene und eine transparente Darstellung der Ergebnisse;

Umsetzung der im IAEO Aktionsplan für Nukleare Sicherheit enthaltenen Elementen unter anderem durch Abhaltung von Seminaren mit internationaler Beteiligung zu Nuklearinformationspolitik;

Eintreten für die vollständige Anwendung einheitlicher höchster Sicherheitsstandards auf internationaler Ebene;

Einsatz für verpflichtende, regelmäßige und flächendeckende Überprüfungen der Nuklearen Sicherheit auf internationaler Ebene;

Verbesserung der Informationsrechte auch durch weitere Abschlüsse von Nuklearinformationsabkommen;

Weiterhin Nutzung aller EU Rechtsmittel zur möglichst frühzeitigen Information über Nuklearprojekte;

Hinwirken auf die Europäische Kommission und andere EU Einrichtungen bei der Weitergabe von Daten und Information über mögliche Nuklearprojekte;

Genaue Beobachtung der Entwicklung der nationalen Programme gemäß Richtlinie 2011/70/Euratom über einen Gemeinschaftsrahmen für die verantwortungsvolle und sichere Entsorgung abgebrannter Brennelemente und radioaktiver Abfälle sowie der koordinierte Einsatz gegen die geplanten grenznahen Endlager, insbesondere in den Nachbarstaaten im Sinne der maximalen Sicherheit für die österreichische Bevölkerung und Umwelt

Somit muss nun wirklich niemand mehr die Aufnahme des europaweiten Atomausstiegs ins Regierungsprogramm einmahnen. Sofern die SPÖ, was allerdings zu befürchten ist, Teil der nächsten Regierung sein wird, würde Frau Weichsler-Hauer gut daran tun, ihre Bundesgenossen zu erinnern, diesen beschlossenen Antrag Punkt für Punkt abzuarbeiten und umzusetzen.

"Mit einer FPÖ unter Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache in Regierungsverantwortung wird es jedenfalls die Umsetzung bzw. Abarbeitung der im Antrag angeführten Punkte geben", so der freiheitliche Antiatom-Sprecher abschließend.

