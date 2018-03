Wolfgang Hermann übernimmt Geschäftsführung von BIO AUSTRIA

Wien/Linz (OTS) - Seit wenigen Tagen liegen die Geschäftsführungsagenden von BIO AUSTRIA in der Verantwortung von Mag.(FH) Wolfgang Hermann. Hermann übernimmt damit die Aufgaben von Michael Huber, der sich derzeit im Krankenstand befindet. Mit rund 13.000 Mitgliedsbetrieben ist BIO AUSTRIA der größte Bio-Verband Europas. Als Wertegemeinschaft und Netzwerk der biologischen Landwirtschaft in Österreich arbeitet BIO AUSTRIA an der Weiterentwicklung der Bio-Landwirtschaft, der Sicherung und Positionierung bester österreichischer Bio-Qualität und engagiert sich national und international für die Anliegen seiner Mitgliedsbetriebe und Partner.

Wolfgang Hermann war langjährig im Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit der Prüfung von nachgeordneten Dienststellen und Förderungsempfängern betraut. Danach war er Leiter des Finanzreferates bei der NPO NEUSTART und im Anschluss zehn Jahre Vorsitzender der Geschäftsführung von NEUSTART in Österreich. Von 2004 bis 2008 war er zusätzlich Geschäftsführer der 100% Tochter NEUSTART GmbH mit Sitz in Stuttgart. NEUSTART erbringt Dienstleistungen für die Justiz in Österreich und Deutschland und hat 1.000 hauptamtliche und 1.500 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zuletzt war Hermann als selbständiger Unternehmensberater tätig. Hermann studierte Unternehmensführung und wird dieses Know-how und seine langjährige Erfahrung in die Weiterentwicklung von BIO AUSTRIA einbringen.

"Es war mir in meiner beruflichen Laufbahn immer ein Anliegen, Aufgaben mit gesellschaftlicher Relevanz und nachhaltiger Wirkung zu übernehmen. In vielen Unternehmen ist das Thema der nachhaltigen Unternehmensführung leider nur lose mit dem Geschäft verbunden - bei BIO AUSTRIA ist es das Kerngeschäft selbst. Tagtäglich beweisen die BIO AUSTRIA-Bäuerinnen und -Bauern, dass die Produktion von Lebensmitteln von herausragender Qualität nicht im Widerspruch zum sorgsamen und verantwortungsvollen Umgang mit den Ressourcen stehen muss. Für diese herausfordernde Aufgabe bedarf es Innovationskraft und höchster Professionalität in allen Bereichen und es freut mich sehr, dass ich nun mit meiner Arbeit zur dynamischen Weiterentwicklung der Bio-Landwirtschaft beitragen kann", sagt BIO AUSTRIA Geschäftsführer Mag.(FH) Wolfgang Hermann.

Rudi Vierbauch, Obmann von BIO AUSTRIA: "Mit Mag. Hermann konnte eine vielseitige, engagierte Persönlichkeit mit hoher wirtschaftlicher Kompetenz und internationaler Erfahrung für die Geschäftsführung unserer Organisation gewonnen werden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit".

