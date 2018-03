Ministerin Dr. Claudia Schmied verleiht Dr. Agnes Husslein-Arco das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst

Wien (OTS/BMUKK) - Im Rahmen einer Besichtigung des Winterpalais, das demnächst als neue Ausstellungsräumlichkeit der Österreichischen Galerie Belvedere eröffnet wird, verlieh Kulturministerin Dr. Claudia Schmied gestern das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst an die Direktorin des Belvedere, Dr. Agnes Husslein-Arco.

"In der Person von Agnes Husslein-Arco verbindet sich kulturgeschichtliches Fachwissen mit dem sensiblen und gleichzeitig durchschlagskräftigen Geschick der Kulturmanagerin. Eine hochkarätige Kombination von Eigenschaften, die sie von Wien nach New York, Budapest, Prag, Salzburg und zum Glück wieder zurück nach Wien geführt hat", so Kulturministerin Claudia Schmied. "Unter ihrer Leitung wurden wichtige Meilensteine für die Weiterentwicklung des Belvedere gesetzt, so etwa die Wiedereröffnung des 21er-Hauses. Agnes Husslein-Arco versteht es stets, uns mit kluger Auswahl für die Ausstellungen ihres Hauses zu begeistern."

Hochaufgelöstes Fotomaterial steht unter

http://www.bmukk.gv.at/ministerium/vp/2013/20130918.xml zum Download

bereit.

