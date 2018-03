Grünberger: Hans Landesmann hinterlässt große Lücke in der österreichischen Kulturlandschaft

Wien (OTS/ÖVP-PK) - "Hans Landesmann war ein beeindruckender, zutiefst seriöser, kultivierter und kunstsinniger Mann, der durch seinen Tod eine große Lücke in der österreichischen Kulturlandschaft hinterlässt", sagt ÖVP-Kultursprecherin Abg. Mag. Silvia Grünberger zum Ableben von Hans Landesmann.

"Hans Landesmann hat seine Liebe zu Kunst und Kultur, zu Musik und Musikvermittlung gelebt und weitergegeben. Seine Handschrift prägt viele kulturelle Institutionen in Österreich", erinnerte Grünberger exemplarisch an die Wiener Festwochen und die Salzburger Festspiele. "Wir werden ihn als wunderbaren Menschen in Erinnerung behalten." (Schluss)

