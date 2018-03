Darabos zu 'Kühnen-Gruß' von FP-Weixelbaum: Weiterer Beleg, dass FPÖ nicht regierungsfähig ist

Strache muss in Causa Weixelbaum umgehend Konsequenzen ziehen - Spindelegger soll endlich Koalitionsoption mit FPÖ ausschließen

Wien (OTS/SK) - Die Tageszeitung "Österreich" berichtet in ihrer Donnerstagsausgabe über ein Foto, auf dem FPÖ-Bundesgeschäftsführer Weixelbaum am Dienstagabend nach der ORF-Konfrontation mit dem 'Kühnen-Gruß' zu sehen ist. "Das ständige Kokettieren von FP-Vertretern mit dem rechten Rand oder rechtsextremen Symbolen ist unerträglich. Die Causa Weixelbaum zeigt einmal mehr, dass die FPÖ nicht regierungsfähig ist", kritisiert SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos am Donnerstag im Gespräch mit dem SPÖ-Pressedienst. Darabos sieht sowohl Strache gefordert, Konsequenzen für diese verwerfliche Provokation zu ziehen, als auch VP-Obmann Spindelegger, endlich eine Koalitionsoption mit den Recken der FPÖ dezidiert auszuschließen. ****

Schließlich sei wohl auszuschließen, dass der FPÖ-Bundesgeschäftsführer in einem ORF-Studio drei Bier bestellen wollte. "Spindelegger muss aufhören, so zu tun, als ob mit der FPÖ ein Staat zu machen wäre und wie Bundeskanzler Werner Faymann endlich eine klare Haltung einnehmen. Die FPÖ hat in einer Bundesregierung nichts verloren. Ganz offensichtlich haben Straches Parteifreunde kein Interesse daran, sich klar vom Rechtsextremismus abzugrenzen", verweist Darabos unter anderem auf die kürzlich aufgedeckte Facebook-Hassgruppe "Wir stehen zur FPÖ", bei der auch einige Spitzenvertreter der FPÖ zu den Mitgliedern zählten. (Schluss) mo/bj

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum