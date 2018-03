Wlodkowski zur Nationalratswahl: Es geht um die Zukunft unserer Bauern

Kammer: Landwirtschaft braucht starke Vertretung in Nationalrat und Regierung

Wien (OTS) - "Bei dieser Nationalratswahl geht es um die Zukunft unserer Bäuerinnen und Bauern. Denn nach der im Sommer erfolgten politischen Einigung über die EU-Agrarreform auf europäischer Ebene gilt es nun, in Österreich die Details der neuen Gemeinsamen Agrarpolitik zu fixieren. Dazu gehören die Neugestaltung der Ländlichen Entwicklung ebenso wie die Umstellung der Direktzahlungen vom herkömmlichen Flächen- auf das neue Regionalmodell. Außerdem verlangen wir, dass die Zusage der jetzigen Regierungsspitze, Österreich werde auch in der neuen Periode bis 2020 den Kofinanzierungssatz bei 50:50 belassen, auf Punkt und Beistrich eingehalten wird. Denn nur so wird es möglich sein, auch in den nächsten Jahren die bäuerlichen Betriebe wirtschaftlich erfolgreich zu führen und gleichzeitig auf die Bedürfnisse der Umwelt wie auch der Konsumenten voll und ganz einzugehen. Um das zu erreichen, braucht die Landwirtschaft eine starke Vertretung im neuen Nationalrat und in der nächsten Regierung. Am 29.09. fällt daher die Entscheidung über die künftige Gestaltung der Agrarpolitik. Deshalb rufe ich alle Wahlberechtigten auf, von ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen", erklärten Gerhard Wlodkowski, Präsident der LK Österreich, und die Präsidenten aller Landwirtschaftskammern zur bevorstehenden Wahl.

650.000 Wahlberechtigte auf Bauernhöfen

"Nur eine hohe Wahlbeteiligung im gesamten ländlichen Raum kann garantieren, dass die Stimme der Bäuerinnen und Bauern in allen entscheidenden Gremien gehört wird. Allein auf Österreichs Bauernhöfen leben rund 650.000 Wahlberechtigte, wie die Anzahl der Stimmberechtigten zu den Landwirtschaftskammer-Wahlen zeigt. Ein klares Votum dieser Gruppe kann sehr wohl etwas verändern und bewegen. Einzige Voraussetzung dafür ist, dass auch jeder, der wählen darf, zur Wahl geht, denn diesmal geht's um die Zukunft unserer bäuerlichen Familien und damit auch um die Zukunft des gesamten ländlichen Raumes", so Wlodkowski.

Jugend: Chance nützen

"Besonders die Jugend ist aufgerufen, von ihrem Wahlrecht aktiv Gebrauch zu machen, denn die Zukunft der Höfe ist wesentlich von den agrarpolitischen Rahmenbedingungen abhängig. Diese werden zwar in Brüssel gemeinsam beschlossen, doch die Details, wie sie in Österreich umgesetzt werden, sind ebenso wie die nationalen Programme und die Kofinanzierung Aufgabe der hier Verantwortlichen. Damit diese im Sinne der nächsten Bäuerinnen- und Bauerngeneration entscheiden, muss deren Stimme auch dort Gehör finden, wo diese Entscheidungen fallen, nämlich im Nationalrat und in der Bundesregierung. Daher ist es so wichtig, dass gerade die Jugend die Chance nützt, die ihr das Wahlrecht bietet", betonte Wlodkowski.

