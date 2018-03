Und wieder war Kinderschutz kein Thema!

Österreichische Kinderschutzzentren fordern zum Tag des Kindes Kinderministerium, Vorrang für Kindeswohl und bedarfsgerechte Finanzierung

Wien (OTS) - Auch in diesem Wahlkampf war Kinderschutz kein Thema. Keine politische Partei hat sich diesem Thema gewidmet, oder hat es als notwendig empfunden, den Schutz unserer Kinder vor physischer, psychischer und sexueller Gewalt zum Thema zu machen. Dies ist umso unverständlicher, berücksichtigt man die aktuellsten Gewaltstudien, die besagen, dass über 55 Prozent der Kinder in Österreich von Gewalt betroffen sind.

Der Kinderschutz in Österreich leidet an einer massiven Unterfinanzierung und an einem Kompetenzdschungel, der dazu führt, dass Hilfesuchende oft nicht rechtzeitig die Hilfe bekommen, die sie tatsächlich benötigen. Trauriges Faktum ist, dass viele hilfesuchende Kinder entweder abgewiesen werden müssen, oder auf Wartelisten landen, da die Kinderschutzzentren nicht mit ausreichenden personellen Ressourcen ausgestattet sind.

Aus diesem Grund stellen die Österreichischen Kinderschutzzentren zum Internationalen Tag des Kindes folgende Forderungen in der Hoffnung, dass diese in möglichen politischen Verhandlungen nach der Wahl Berücksichtigung finden:

1.Klare bundespolitische Verantwortung für Kinderschutz, angesiedelt in einem zu schaffenden Kinder- und Jugendministerium als Ergänzung zur Zuständigkeit der Länder!

2.In allen politischen und rechtlichen Belangen, deren Auswirkungen unmittelbar Kinder betreffen, muss das Kindeswohl oberste Priorität haben. Dementsprechende Gesetzesnovellierungen sind in der nächsten Regierungsperiode sukzessive umzusetzen!

3.Erhebung des tatsächlichen Bedarfs an Kinderschutzzentren in den Regionen - umgerechnet in Personalzahlen!

4.Bundesweit einheitliche und gesetzlich festgelegte Qualitätskriterien für Kinderschutzzentren auf Basis derer die Länder ihren finanziellen Beitrag zur Ausfinanzierung der Kinderschutzzentren zu leisten haben. Eine bedarfsgerechte Finanzierung des Kinderschutzes muss sichergestellt werden!

Die neue Bundesregierung und alle zukünftig im Parlament vertretenen Parteien sind eingeladen, gemeinsam mit den Österreichischen Kinderschutzzentren den Kinderschutz in Österreich zu stärken: denn Kinder haben das Recht auf Schutz vor Gewalt!

Rückfragen & Kontakt:

Geschäftsführer Stephan Schimanowa

Mobil: +43664 88736462

stephan.schimanowa @ oe-kinderschutzzentren.at