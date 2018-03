LH Pröll: Spanische Hofreitschule als Sprungbrett für niederösterreichischen Wein

Zweigelt nach braunen Lippizaner "Favory Aquileja" benannt

St. Pölten (OTS/NLK) - Am gestrigen Mittwoch, 18. September, fand bei der Winzer Krems, Sandgrube 13, eine Weinsegnung statt, bei der Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll die Patenschaft für einen Blauen Zweigelt mit dem Namen "Favory Aquileja" übernahm. Die Segnung des Rotweins, der von Winzer Krems-Geschäftsführer Franz Ehrenleitner als besonders ausgewogen und mit einer feinen Würze beschrieben wurde, nahm Dompfarrer Mag. Franz Richter vor. "Favory Aquileja" ist einer der außergewöhnlichsten Hengste der Spanischen Hofreitschule, weil er als Fohlen die dunkle Farbe behielt und daher als besonderer "Glücksbringer" gilt.

"Dem Land Niederösterreich bringt die Spanische Hofreitschule am Heldenberg ein unglaublich gutes Image", so Pröll im Gespräch mit Kurt Vesely, dem Moderator des Abends. Die Kombination von Wein, Spanischer Hofreitschule und wunderschöner Landschaft passe harmonisch zusammen. "Damit werden wir in Zukunft mit Sicherheit noch sehr viel Furore machen", zeigte sich Pröll überzeugt. Das Bundesland Niederösterreich werde durch die Spanische Hofreitschule hinausgetragen, weit über die Grenzen der Republik, so Pröll. "Wir benutzen die Spanische Hofreitschule auf ihren internationalen Wegen als ein Sprungbrett für den niederösterreichischen Wein, meinte er.

Franz Ehrenleitner, Geschäftsführer der Winzer Krems, sagte nach dem "Conversano Dagmar", einem Grünen Veltliner aus der Riede Kremser Goldberg habe nun die Kooperation zwischen Winzer Krems und der Spanischen Hofreitschule mit der Weinsegung von "Favory Aquileja" eine Fortsetzung gefunden.

Elisabeth Gürtler, Generaldirektorin der Spanischen Hofreitschule, meinte in ihrer Stellungnahme: "Wir haben sehr viele Veranstaltungen der Spanischen Hofreitschule, und da muss natürlich neben einem Weißwein auch ein Rotwein serviert werden. Wir können nun auch den Rotwein 'Favory Aquileja' gleichberechtigt neben dem 'Conversano Dagma', einem Grünen Veltliner, unseren Gästen anbieten."

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12174

www.noe.gv.at/nlk