Am 26. September ist "Berufsinfo-Tag" in ganz Österreich

Veranstaltungen in allen 67 Berufsinfozentren des AMS

Wien (OTS) - Berufsinfo leicht gemacht - am 26. September beim österreichweiten "Berufsinfotag" des Arbeitsmarktservice (AMS). Die 67 Berufsinfozentren des AMS bieten ein breites Programm für Jugendliche, die ihren Weg ins Berufsleben suchen und sich ein Bild von ihrem zukünftigen Job machen wollen. So gibt es die Möglichkeit beim Speed-Dating der etwas anderen Art regionale Betriebe und interessante Berufe kennenzulernen. Oder beim Karriere-Quiz Fragen zum Thema Berufsinformation zu beantworten und einen der vielen Preise zu gewinnen. Die Mitarbeiter/innen der Berufsinfozentren informieren über Berufe mit Zukunft, Jobchancen, Arbeitsmarkttrends sowie Aus- und Weiterbildung.

"Ziel des Berufsinfotags ist es, Jugendliche so früh wie möglich für das Thema zu interessieren. Denn: Die Wahl des richtigen Berufs ist wohl eine der wichtigsten Entscheidungen im Leben, ist sie doch nicht nur ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche berufliche Karriere, sondern auch eine Frage der Lebenszufriedenheit", betonte Johannes Kopf, Vorstand des Arbeitsmarktservice. Umfassende Information ist die zentrale Voraussetzung, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Der AMS-Berufsinfotag bietet allen Jugendlichen in ganz Österreich die Möglichkeit, sich spielerisch mit dem Thema zu beschäftigen. Informationen zu den Events in den Berufsinfozentren sind unter www.arbeitszimmer.cc abrufbar.

Berufsinfozentren: Mehr als 535.00 Besucher pro Jahr

Die 67 Berufsinformationszentren des AMS in ganz Österreich werden stark frequentiert. Im Jahr 2012 haben sich mehr als 535.000 Personen dort informiert. Eine der wichtigsten Aufgaben der Berufsinfozentren ist die Unterstützung junger Menschen bei der Berufswahl. Die Berufsinfozentren kooperieren daher mit Schulen und bieten für Schülerinnen und Schüler ab der 7. Schulstufe eigene Infoveranstaltungen an. Die Beraterinnen und Berater bieten Jugendlichen dabei Informationen über mehr als 2.700 Berufe sowie über Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten an. Aufgrund der raschen Änderungen und steigenden Anforderungen des Arbeitsmarktes lassen sich immer öfter auch Erwachsene in den Berufsinformationszentren beraten. Von den insgesamt mehr als 363.000 Einzelpersonen, die 2012 das Berufsinfozentren besuchten, waren bereits knapp drei Viertel Erwachsene.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeitsmarktservice (AMS) Österreich, Bundesgeschäftsstelle

Dr. Beate Sprenger

Tel.: +43 1 33178-522, 0664-4415148, Fax: (01)33178-151

beate.sprenger @ ams.at

http://www.ams.at