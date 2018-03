FP-Haslinger: Gelungene Anti-Wahlempfehlung der BI-Dammstraße für SPÖ offenbar sehr unangenehm

Brigittenauer SPÖ-Gemeinderäte haben ein großes Problem mit der Realität!

Wien (OTS/fpd) - Die gestrige Kundgebung der Bürgerinitiative Dammstraße war eine Anti-Wahlempfehlung für die Regierungsparteien SPÖ und ÖVP. Unter dem Motto: "SPÖ/ÖVP Nein Danke! Wir haben Euren Verrat nicht vergessen!" wurde vor dem Amtshaus Brigittenau mit Transparenten und Ansprachen an die Zustimmung der SPÖ und ÖVP für den Ausbau des türkisch-islamischen Kulturzentrums von Atib in der Dammstraße im 20. Bezirk erinnert, berichtet der Brigittenauer FPÖ-Obmann LAbg. Gerhard Haslinger.

Der höchst umstrittene Bau wurde zwar 1996 auch von der SPÖ abgelehnt, jedoch elf Jahre später massiv unterstützt. Viele Anrainerinnen und Anrainer haben durch den Moschee-Bau eine Wertminderung ihrer Eigentumswohnungen und den Verlust der Wohnqualität zu beklagen. Verkaufsversuche von Wohnungen scheiterten bereits wegen dieser Nachbarschaft, so Haslinger weiter.

Die Behauptungen der beiden SPÖ-Gemeinderäte Valentin und Wehsely in ihrem gestrigen Pressedienst sind schlichtweg falsch. Wenn sie von Hass und Zwietracht sprechen, dann zeigt dies ihre ausgeprägte Resistenz klüger zu werden deutlich auf. Denn spätestens seit der Pro-Erdogan-Türken-Demo am 23. Juni 2013 in Wien wurde deutlich, wie viel Einfluss Vereine wie Atib auf Austro-Türken haben und sie auch mobilisieren können. Aber das haben die beiden SPÖ-Gemeinderäte am Donauinselfest nicht mitbekommen, kritisiert Haslinger.

Auch die Behauptung, dass die FPÖ gerufen hätte, aber niemand gekommen sei, ist mehr als unrichtig. Denn hätte die FPÖ mobilisiert, wären, wie schon einmal, vor dem Amtshaus die Massen gestanden, so Haslinger, "wo Valentin und Wehsely eine Sabotage an der direkten Demokratie gesehen haben wollen, wird vermutlich ihr Geheimnis bleiben, denn die Kundgebung wurde um 18.00 Uhr beendet und da hat die Bezirksvertretungssitzung erst begonnen."

Dass der Umgang mit Wahrheit nicht die große Stärke von SPÖ-Valentin und Co ist, zeigt sich bei der Aussendung selbst, denn der Pressedienst mit den Abschlussworten des Bezirksvorstehers wurde um 18.44 Uhr veröffentlicht, obwohl die BV-Sitzung zu diesem Zeitpunkt noch im Gange war, schließt Haslinger. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794