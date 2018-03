FIT für die Studienwahl?

Die MaturantInnenberatung der österreichischen HochschülerInnenschaft kooperiert nun mit dem Projekt FIT WIEN-NÖ-BGLD (Frauen in die Technik)

Wien (OTS) - Seit vielen Jahren bietet die MaturantInnenberatung der ÖH-Bundesvertretung kompetente, kostenlose Beratung über Studienmöglichkeiten für SchülerInnen und StudentInnen an und leistet darüber hinaus mit Projekten wie Studieren probieren und der Studienplattform einen wichtigen Beitrag zur Entscheidungsfindung der Studienwahl von Jugendlichen.

Das Projekt FIT WIEN-NÖ-BGLD wiederum steht für mehr Frauen in der Technik und bietet umfassende Studieninformation und Berufsorientierung für Schülerinnen höherer Schulen (AHS und BHS). FIT bewerkstelligt damit einen notwendigen Beitrag zur Nachwuchsförderung, indem technische und naturwissenschaftliche Berufe als reizvolle und interessante Studienwahl etabliert und Role-Models vorgestellt werden. Dabei werden die ÖH-MaturantInnenberatung und FIT künftig zusammenarbeiten! Gemeinsames Ziel ist es, das Berufswahlspektrum von Mädchen und jungen Frauen in Richtung Technik/Naturwissenschaften zu erweitern und eine gelungene Studienwahl zu unterstützen!

"Gerade durch die verkürzten Inskriptionszeiten und die Herabsetzung des Anspruchsalters für Familienbeihilfe wird eine erfolgreiche Studienberatung immer wichtiger. Durch die Zusammenarbeit der ÖH mit dem Projekt FIT können einerseits noch mehr Schülerinnen erreicht werden und andererseits setzt die ÖH damit auch ein deutliches Zeichen in Hinblick auf die Wichtigkeit der Förderung von Mädchen und Frauen," sagt Julia Freidl von der ÖH.

Bereits seit Anfang September informieren "FIT-Botschafterinnen" (Studentinnen von technischen oder naturwissenschaftlichen Studienrichtungen) gemeinsam mit KollegInnen der ÖH-MaturantInnenberatung, Schülerinnen im Rahmen von kurzen Vorträgen an Schulen (AHS und BHS) in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland über Studienfelder und Berufe in diesem Bereich. Weitere kostenlose Termine können über die Homepage der MaturantInnenberatung jederzeit gebucht werden. Während der FIT Infotage am 27. und 28.1.2014 werden Schülerinnen außerdem im Rahmen von Institutspräsentationen, Vorlesungen, Diskussionsrunden, Laborübungen, vielfältigen Vorträgen und Exkursionen Uni-Luft schnuppern und durch aktives Ausprobieren das vielfältige Studienangebot im naturwissenschaftlich-technischen Bereich kennenlernen.

"Durch Ermutigungen, wie sie von FIT gemeinsam mit der ÖH betrieben werden, soll und kann langfristig der Frauenanteil in technisch/naturwissenschaftlichen Studienrichtungen erhöht und das Berufswahlspektrum von Mädchen und Frauen erweitert werden. Indem erfolgreiche Frauen in technischen Berufen als "Role Models" vorgestellt werden, werden auch Hemmschwellen und Berührungsängste vor einer technischen bzw. naturwissenschaftlichen Ausbildung abgebaut und persönliche und praktische Berufsorientierung für Maturantinnen umgesetzt," meint MMag.a Judith Götz vom Projekt FIT. Gemeinsam wollen FIT WIEN-NÖ-BGLD und die MaturantInnenberatung der ÖH-Bundesvertretung:

das Berufsspektrum für Mädchen in Richtung Technik und Naturwissenschaften (NawiTech) erweitern,

Berührungsängste vor einer technisch-naturwissenschaftlichen Ausbildung abbauen und zur Studienwahl motivieren,

den Frauenanteil NawiTech an Unis und FHs erhöhen,

Öffentlichkeiten für das Thema "Frauen und Technik" sensibilisieren

und herrschenden Vorurteilen entgegen wirken,

damit einen Beitrag zu "Equal Pay" im geschlechtsspezifisch segregierten Arbeitsmarkt leisten und

mit Mädchen über geschlechtsstereotype Berufs- und Lebensplanung reflektieren sowie neue Perspektiven eröffnen

