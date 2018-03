VP-Juraczka ad Vassilakou: Es gilt die Unfähigkeitsvermutung

Wien (OTS) - "Schluss mit dem Schönreden, dass es "von Tag zu Tag besser wird"! Frau Vizebürgermeisterin handeln sie jetzt und nicht erst am 21. Oktober. Denn weitere vier Wochen Chaos sind den Wienerinnen und Wienern definitiv nicht zumutbar", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in Reaktion auf einen Bericht in der heutigen Kronen Zeitung.

Manfred Juraczka: "Nach wie vor warten wir auf klare Aussagen von Vizebürgermeisterin Vassilakou, wie lange die unsägliche Testphase noch dauern wird und wann die versprochene Befragung kommt. Unsere Position ist unverändert: Weg mit den Querungsverboten und den Begegnungszonen, um die Staus und den Einbahnzirkus in den Bezirken sofort zu beenden. Und dann sollen die Anrainerinnen und Anrainer aus Mariahilf und Neubau entscheiden, ob sie eine richtige Fußgängerzone (in der Kernzone) oder doch wieder den Ursprungszustand haben wollen."

"Am Montag werden wir einen diesbezüglichen Antrag beim Sondergemeinderat einbringen. Dann wird sich zeigen, ob Maria Vassilakou Bürgerbeteiligung lebt oder ob es nur am Vizebürgermeisterinnen-Taferl steht", so Juraczka abschließend.

