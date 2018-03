Terminaviso: Volkshilfe verleiht am 25.09. den "Österreichischen Pflege- und Betreuungspreis"

Volkshilfe zeichnet PreisträgerInnen in den Kategorien "pflegende Angehörige" und "ehrenamtliche HelferInnen" aus. Erstmals auch Sonderpreis für "pflegende Jugendliche"!

Wien (OTS) - Die Volkshilfe verleiht am Mittwoch den 25. September den "Österreichischen Pflege- und Betreuungspreis" in den drei Kategorien "pflegende Angehörige", "ehrenamtliche HelferInnen" und "pflegende Jugendliche und deren UnterstützerInnen". Die Preisverleihung findet ab 12:00 Uhr im Marmorsaal des BMASK in Anwesenheit von Bundesminister Rudolf Hundstorfer statt. Laudatio halten Geschäftsführer Erich Fenninger (Volkshilfe), Sektionschef Manfred Pallinger, und Präsidentin Birgit Meinhard-Schiebel (Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger). Am Programm stehen auch Auftritte des Kabarettduos RaDeschnig und des Bernd Fröhlich Orchesters.

Eine Teilnahme an der Preisverleihung ist kostenlos, allerdings nur mit Voranmeldung unter veranstaltungen @ volkshilfe.at, möglich. Die GewinnerInnen wurden von einer Fachjury ermittelt.

Der "Österreichische Pflege- und Betreuungspreis" wird unterstützt vom Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz. Die Volkshilfe dankt den SponsorInnen und KooperationspartnerInnen RZB, Rogner Bad Blumau, REWE International AG, Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger, RaDeschnig, Falter, NEWS, STYX, Kolariks, Prater, Taxi 40100 und James barz&barz.

Preisverleihung "Österreichische Pflege- und Betreuungspreis



Mehr Informationen: www.volkshilfe.at/pflegepreis



Datum: 25.9.2013, 12:00 - 14:00 Uhr



Ort:

Marmorsaal (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und

Konsumentenschutz)

Stubenring 1, 1010 Wien



