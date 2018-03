WKÖ Schultz fordert neue Impulse bei Forschung und Innovation für den Zeitraum 2014-2020

Wirtschaft sieht FFG als Schlüsselfaktor für die Aufholjagd im Innovationswettbewerb

Wien (OTS/PWK650) - "Die Herausforderungen für Forschung & Innovation in Österreich liegen offen zu Tage: Wir müssen wieder mehr in die Zukunft investieren und bei F&E deutlich zulegen, wollen wir bis 2020 ernsthaft in die Spitzengruppe der innovativsten Länder vorstoßen. Dazu ist in der kommenden Legislaturperiode ein zusätzlicher Impuls nötig, der an Größe und Dauer mit jenem der Jahre 2002-2009 vergleichbar ist. Die FTI-Strategie des Bundes weist den Weg. Wir müssen den Turbo zuschalten und die Maßnahmen dieser FTI-Strategie umsetzen, um bis 2020 unsere Ziele zu erreichen", warnte Martha Schultz, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, anlässlich des gestrigen FFG-Forums 'Vorsprung durch Forschung' der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) in Wien, vor reiner Bestandspflege in der F&E-Politik.

Die heimischen Unternehmen beginnen wieder mehr in F&E zu investieren. Das zeige auch die zuletzt deutliche gestiegene Anzahl der FFG-Förderanträge. Allein zwischen 2009 und 2011 - so Statistik Austria - sei die Zahl der in F+E aktiven Unternehmen um 15,1 Prozent gestiegen, die F&E-Aufwendungen haben sich um fast 10 Prozent erhöht. "Diesen Trend gilt es durch einen erhöhten Mitteleinsatz der öffentlichen Hand zu unterstützen. Denn die innovativen Unternehmen schaffen nicht nur temporär hochqualifizierte Arbeitsplätze, sondern sichern mit ihren Innovationsvorhaben die nachhaltige, nachgelagerte Produktion und Beschäftigungsentwicklung. Die für Projektförderungen zur Verfügung stehenden öffentlichen Mittel müssen damit Schritt halten und Innovationsvorhaben mit Marktpotential unterstützen. Dazu bedarf es einer Anhebung um jährlich ca. 8 %", so Schulz weiter.

Der FFG, als Fördereinrichtung des Bundes und vom Wirtschaftsministerium und Technologieministerium getragen, stellt die Vizepräsidentin der WKÖ ein gutes Zeugnis aus: "Die FFG ist die wichtigste Forschungs- und Innovationsfördereinrichtung des Bundes und ein verlässlicher Partner der Unternehmen. Wirtschaftsministerium und Technologieministerium haben sich sehr bemüht, die notwendigen Ressourcen bereitzustellen, die Planzahlen würden allerdings Stagnation bedeuten. In der Förderabwicklung und bei den Gutachten für die Forschungsprämie zeigt die FFG und ihre Mitarbeiter hohe Professionalität, allerdings besteht weiterhin Potential zur Vereinfachung, vor allem im Berichtswesen und durch eine Überarbeitung der allgemeinen Förderregeln des Bundes in Abstimmung mit dem überarbeiteten EU-Beihilfenrecht", ruft Schulz auf. "Die FFG wird auch in Zukunft ein Schlüsselfaktor - und hoffentlich auch weiter eine Trumpfkarte - für die Aufholjagd im Innovationswettbewerb sein", so Schulz abschließend. (us)

