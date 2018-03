Wir sind Beer Star! -Brauhaus Gusswerk holt Gold für Österreich bei Bier-EM

Gräfelfing, Hof bei Salzburg (OTS) - Unerreichte Spitzenklasse im knallharten Wettbewerb: Reinhold Bartas "Weissbier bernsteinfarben" räumte beim European Beer Star (="Bier EM") als einziges österreichisches Bier GOLD ab. "Ich bin begeistert: 85 Mitbewerber und wir alsKleinbrauerei setzen uns durch - das ist ein schaumgekrönter Tag füruns", sagt Braumeister Barta. "Unser Weg war nie mainstream. Wirbrauen biodynamisch und naturbelassen, weil wir an unverfälschteWerte glauben. Und das wird goutiert."

Ein Bier zum Beißen

Das "Weizenguss" aus dem Hause Gusswerk hat die Jury regelrecht zum Schwärmen gebracht: "Leuchtendes Bronze, feiner cremiger Schaum. Ausgewogener, anregender Duft, der erfrischt. Frucht: Vollreife Banane. Honig. Harmonie pur. (...)Ein Bier zum Beißen. Das Weizenguss bleibt immer erfrischend und animiert zum nächsten Schluck. Sehr stimmig und durchgängig", so der enthusiastische Kommentar.

Globales Match

Dieser Wettbewerb ist der größte und renommierteste in Europa, Brauereien aus über 40 Ländern nahmen dieses Jahr teil. Die Biere werden in einer Blindverkostung nach Farbe, Geruch, Schaum und Geschmack bewertet, also Kriterien, die für jeden Biertrinker gelten. Ein 102-köpfiges, internationales Expertengremium hatte in einer ganztägigen Blindverkostung in der Brauakademie Doemens in Gräfelfing die Biere bewertet. Der European Beer Star Award wurde 2004 von den Privaten Brauereien Bayerns in Kooperation mit der Association of Small and Independent Breweries in Europe ins Leben gerufen mit dem Ziel, die einzigartige Biervielfalt zu präsentieren und zu würdigen. Beim European Beer Star werden nur Bierstile verkostet, die ihren traditionellen Ursprung in Europa haben, teilnehmen können allerdings alle Brauereien weltweit.

Neues Zuhause

Übrigens: Das Brauhaus Gusswerk zieht um! Ab sofort ist es in der Römerstr. 3, in Hof bei Salzburg zu finden. Das neue Zuhause ist nicht nur den steigenden Anforderungen gewachsen, sondern bietet auch den aktuellsten technischen Stand, um außergewöhliche und naturverbundene Meisterbiere - bei schonendstem Ressourcenverbrauch - zu schöpfen. Das große Eröffnungsfest dauert satte drei Tage lang, von 27. - 29.9. Mit Live-Musik, Kinderprogramm, Feuerwerk und jeder Menge Gusswerk Bio-Bier.

