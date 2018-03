Experten von Quintiq und Vlisco veranstalten Seminar zum Thema Optimierungsweiterentwicklung von Supply-Chains

's-hertogenbosch, Niederlande (ots/PRNewswire) - Quintiq, eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich Supply-Chain-Planung und -Optimierung (SCP&O) und der Textilhersteller Vlisco gaben heute bekannt, dass sie ein eintägiges Seminar veranstalten werden, in dem es um innovative Strategien für Planung und Optimierung gehen soll, die Geschäftsergebnisse vorantreiben. Das kostenlose Seminar "Taking Optimization to the Next Level" wird am 2. Oktober 2013 am Vlisco-Standort Helmond in den Niederlanden stattfinden.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130328/606756 )

Im Seminar werden bewährte Praktiken vorgestellt, mit denen Top-Führungskräfte im Bereich Herstellung und Supply-Chain-Management die Effizienz im zweistelligen Bereich steigern können. Vlisco, der niederländische Modedesigner und Produzent von mit afrikanischen Mustern bedruckten Stoffen hat seit der Implementierung der Software von Quintiq nie zuvor gesehene Ergebnisse erzielt, darunter:

Verringerung der Vorlaufzeiten um 50 Prozent

Erhöhung der Lieferzuverlässigkeit auf bis zu 90 Prozent

Beständige Rekordleistungen der Produktion.

Die Planungsexperten werden die bemerkenswerten Ergebnisse von Vlisco analysieren und erklären, wie die beiden Unternehmen gemeinsam daran arbeiten, Vliscos Umsatz bis 2015 zu verdoppeln. Zum Programm wird auch eine Live-Demonstration von Quintiqs Software für die Produktionsplanung und -Optimierung gehören, sowie ein wettbewerbsorientiertes Planungsspiel, das alltägliche Planungsherausforderungen veranschaulicht.

"Dass wir dieses jährlich stattfindende Event ins Leben rufen ist ein Zeichen für die grössere Präsenz von Quintiq im Bereich Produktion und Supply-Chain-Management," sagte Jos Braam, Leiter des Geschäftsbereichs Produktion, Quintiq. "Indem wir die Vision von Quintiq und die Erfolgsgeschichte von Vlisco auf dieser Bühne teilen, bekommen wir die Gelegenheit, mit wichtigen Entscheidungsträgern in Kontakt zu treten und zu zeigen, wie die Lösungen für die Produktionsplanung von Quintiq sie dabei unterstützen können, Wert zu schaffen und ihren Wettbewerbsvorteil auszubauen."

"Quintiq hat uns dabei geholfen, der steigenden Nachfrage mit seinen intelligenten SCP&O-Lösungen entgegenzutreten, indem wir einen umfassenden Überblick über die Produktion, eine höhere Effizienz und eine gesteigerte Kundenzufriedenheit erzielten," sagte Andreas Novak, Produktionsleiter, Vlisco. "Indem wir dieses jährliche Event ins Leben rufen, können wir einen Ort zur Verfügung stellen, an dem andere Firmen Unterstützung bei ihrer Suche nach dem Weg zu operationalen Spitzenleistung erhalten."

Für weitere Informationen über das Seminar "Taking Optimization to the Next Level" von Quintiq und Vlisco besuchen Sie http://www.quintiq.com/vlisco. Die Teilnahme ist kostenlos, aber die Plätze sind begrenzt, daher wird zu einer frühzeitigen Anmeldung

geraten.

Über Vlisco

Der Modekonzern Vlisco Helmond B.V. produziert seit 160 Jahren hochwertige Textilien, die Ausdruck der lebhaften, dynamischen Kultur von West- und Zentralafrika sind. Für die moderne afrikanische Frau liefert Vlisco ein Gesamtpaket in Sachen Fashion & Beauty. http://www.vlisco.com

Über Quintiq

Jedes Unternehmen hat seine ganz individuellen Herausforderungen bei der Supply-Chain-Planung. Manche dieser Planungsherausforderungen sind sehr umfangreich, einige äusserst komplex und andere scheinen schier unlösbar. Seit 1997 hat Quintiq jede dieser Herausforderungen mit einer einzigen Software-Plattform zur Supply-Chain-Planung und -Optimierung gelöst. Heute vertrauen rund 12.000 Nutzer in über 80 Ländern bei der Personal-, Logistik- sowie Produktionsplanung und -optimierung auf die Software von Quintiq. Quintiq hat jeweils einen Hauptsitz in den Niederlanden und in den USA sowie Niederlassungen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.quintiq.de

Erfahren Sie mehr auf http://www.quintiq.de oder folgen Sie Quintiq auf Twitter, Facebook, Xing,

LinkedIn

undYouTube

.

Anfragen Nordamerika Jon Temerlies Racepoint Group Tel: +1-202-349-0859 Quintiq@Racepointgroup.com Weitere Informationen Quintiq Charlotte Poh Global Marketing Communications Manager Tel: +31(0)736910739 pressrelease@quintiq.com

Photo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130328/606756