Ausstellungseröffnung im Ringturm: MONTENEGRO - Kontrast Landschaft Architektur Kontext

Wien (OTS) - Am Mittwoch, 18. September 2013 eröffneten Dr. Rudolf Ertl, Vorstandsmitglied des Wiener Städtischen Versicherungsvereins, und die Botschafterin der Republik Montenegro I.E. Slavica Milacic die neue Ausstellung der Reihe "Architektur im Ringturm". Die auf alten Traditionen basierende, ländliche Bausubstanz im Berg- und Hügelland wird in der Schau ebenso beleuchtet wie die an dalmatinische Städte erinnernde Küstenregion. Bis zum 15. November 2013 ist die Ausstellung bei freiem Eintritt zu sehen.

Weitere Bilder unter: http://www.apa-fotoservice.at/galerie/4550/

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Polan

T: +43 (0)50 390-21064

F: +43 (0)50 390 99-21064

E-Mail: silvia.polan @ vig.com