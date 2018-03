Favoriten: Oktoberfest mit "Crissy, the Voice of Soul"

Wien (OTS) - Zünftig geht es beim "Oktoberfest" im Böhmischen Prater in Favoriten am Freitag, 20. September, zu. Ab 19.00 Uhr regiert im rustikalen "Tivoli-Saloon" (10., Laaer Wald 30 c) der Frohsinn:

Fidele "Schuhplattler" unterhalten die Gäste und die Träger der drei schönsten Trachten bekommen Preise. Im bunten Show-Programm treten Gotty Beer sowie "Der Dornbacher" auf. Überdies hat der Travestie-Künstler "Francesco Cardeloni" seine Mitwirkung zugesagt. Der Star des Abends heißt "Crissy" und will die Zuhörer als "The Voice of Soul" beeindrucken. Der Eintrittspreis beträgt 19 Euro (inkl. 1 Bier). Außerdem werden so genannte "VIP-Tickets" (2 Getränke, Ehrenplatz, Foto sowie "riesige" Brezel) um 28 Euro feilgeboten. Organisiert wird das gemütliche Beisammensein vom Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli". Auskünfte plus Reservierungen: Telefon 689 91 91 bzw. Telefon 0650/717 82 04 ("Hotline"). Zuschriften an den Verband via E-Mail:

saloon@tivoliwien.at.

Allgemeine Informationen:

Kulturverband "Böhmischer Prater-Tivoli":

www.tivoliwien.at

www.tivoli.at

(Schluss) enz

Rückfragen & Kontakt:

PID-Rathauskorrespondenz:

www.wien.gv.at/rk/

Oskar Enzfelder

Presse- und Informationsdienst der Stadt Wien (MA 53)

Telefon: 01 4000-81057

E-Mail: oskar.enzfelder @ wien.gv.at