Linz (OTS) - Früherkennung, Prävention und strukturierte Betreuung in interdisziplinärer Zusammenarbeit als wichtigste Maßnahmen. Gesundheitsminister Alois Stöger und Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer besuchten den Aktionstag und sprachen sich für eine integrierte Gesundheitsversorgung aus.

Der Aktionstag Gesundheit OÖ 2013: Diabetes, eine Initiative der Apothekerkammer Oberösterreich gemeinsam mit AM Plus, Land OÖ und ORF OÖ, informierte Interessierte sowie Betroffene und deren Angehörige umfassend zum besseren Verständnis und zum Umgang mit Diabetes, die damit einhergehenden Krankheiten sowie über alles, was Österreich und im speziellen Oberösterreich in diesem Bereich an Früherkennung, Therapie und therapiebegleitenden Maßnahmen für die Patienten leisten kann. Knapp 1.000 Besucher nutzten trotz schlechter Witterung das Angebot der 35 Aussteller sowie die vielfältigen fachkundigen Informationen aus den Expertentalks, moderiert von Klaus Stecher, ORF Radio Oberösterreich.

Initiatoren Aktionstag - Apothekerkammer Oberösterreich und AM PLUS

Derzeit gibt es rund 600.000 diagnostizierte Diabetiker, davon 74.000 in Oberösterreich. Besonders ab dem 40. Lebensjahr sowie unter Kindern und Jugendlichen steigt die Prävalenz an Typ 2 Diabetes zu erkranken. Die steigende Zahl an Betroffenen zeigt, wie wichtig eine frühzeitige Diagnostik, die rechtzeitige Behandlung und eine strukturierte Betreuung sind. Durch das breite Informationsangebot, wie es der Aktionstag Gesundheit OÖ bietet, sollen Wege in die Früherkennung aufgezeigt und Spätfolgen der Diabetes Erkrankung reduziert werden. "Ziel der Veranstaltung war es, allen Oberösterreichern zu ermöglichen, sich über Vorsorge, Früherkennung, Therapie und therapiebegleitende Maßnahmen zu informieren. Zahlreiche Experten - Ärzte, Apotheker, Psychologen und Ernährungswissenschafter - standen vor Ort für die individuelle Beratung zur Verfügung. Mit unserer Initiative wollen wir die Kooperation zwischen den vorhandenen Gesundheitsprogrammen fördern, um die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten", erklärt Mag.pharm. Dr. Ulrike Mursch-Edlmayr, Präsidentin der Oberösterreichischen Apothekerkammer.

Dr. Erwin Rebhandl, Allgemeinmediziner und Präsident der Initiative AM PLUS, erläutert die Wichtigkeit einer Vernetzung:

"Diabetes wird fast immer zu spät diagnostiziert, mitunter ziehen zehn Jahre ins Land bis die erste Diabetes Diagnose im Raum steht. Zu diesem Zeitpunkt sind bereits Folgeschäden entstanden und aufgetreten. Ab dem 45. Lebensjahr steigt das Risiko Diabetes zu entwickeln deutlich an. Über verschiedene Initiativen, wie das Betreuungsprogramm "Therapie Aktiv" mit Einbindung der Apotheken, versuchen wir aktiv, Risikopatienten frühzeitig in eine strukturierte Betreuung zu überweisen, um Folgeschäden hintan zu halten. Künftig sollen Modelle für die integrative Gesundheitsversorgung ein Netzwerk rund um den Patienten und die Erkrankung aufbauen, und eine interdisziplinäre Versorgung der Patienten ermöglichen."

Aus internistischer Sicht beleuchtete Prim. Univ.-Prof. Dr. Martin Clodi, Vorstand der Abteilung für Innere Medizin, Barmherzige Brüder in Linz, das Thema Diabetes: "Diabetes mellitus ist eine gefährliche Erkrankung, die ein Menschenleben durchschnittlich um fünf bis sieben Jahre verkürzt, wenn die Therapie nicht rechtzeitig startet. Wesentlich in der Diabetes Prävention ist also eine rechtzeitige Diagnose und der rechtzeitige Start der adäquaten Therapie, die die Bereiche Ernährung, Bewegung und Gewichtsreduktion umfaßt. Ab dem 40. Lebensjahr fällt den Patienten eine Veränderung ihrer Lebensgewohnheiten zunehmend schwerer. Ab diesem Zeitpunkt sollten Blutdruck, Blutzucker und Blutfettwerte regelmäßig gemessen werden. Liegt einer der Werte über dem kritischen Punkt, ist eine medikamentöse Therapie notwendig. Die großen Komplikationen des Diabetes, also Schlaganfall und Herzinfarkt, könnten weiter reduziert werden. Dies ist nicht nur für die Patienten ein Vorteil, sondern auch für das Gesundheitssystem und die Kosten.

Das Auge ermöglicht den direkten Blick in den menschlichen Körper und eine Beurteilung des Zustandes der Blutgefäße. Den Zusammenhang erklärt MR Dr. Karl Riedler, Facharzt für Augenheilkunde und Optometrie: "Diabetes mellitus ist die häufigste Erblindungsursache in den Industrieländern. Diabetes zerstört die Blutgefäße im Körper und dadurch auch die Netzhaut. Durch eine Untersuchung des Augenhintergrundes, die einzige Stelle des Körpers an der man die Blutgefäße gut sehen und pathologische Veränderungen erkennen kann, stellt eine sehr einfache Möglichkeit der Diabetes Diagnose dar. Bei Vorliegen von diabetischen Gefäßschäden ergeht vom Augenarzt, der die Augenhintergrunduntersuchung durchführt, eine Überweisung an den Hausarzt und den Diabetologen. Das Auge kann bei diabetischen Gefäßschäden gut behandelt werden - durch Lasertherapie, einer Injektion ins Auge oder eine Operation an der Netzhaut.

Da von den jährlich rund 1.200 neuen Dialysefällen ein Drittel Diabetiker sind, gilt es künftig auch die strukturierte Versorgung der Niere zu fördern. Prim. Univ.-Prof. Dr. Erich Pohanka, Präsident der ÖGN und Leiter der II. Medizinischen Abteilung, AKH Linz erklärt:

"Eine Erkrankung der Niere erhöht das Risiko für eine Herz- und Gefäßerkrankung bis zum Zehnfachen, besonders unerkannter Diabetes und Bluthochdruck sind hierfür Risikofaktoren. Diabetes ist nachgewiesenermaßen die häufigste Ursache für Blindheit bei Erwerbstätigen und eine Dialyse. Neben einem breiten Therapieangebot in spezialisierten Zentren müssen wir vermehrt Bewusstsein für die Erkrankung schaffen und Personen mit hohem Risiko oder gar einer manifesten Erkrankung frühzeitig herausfiltern." Das Anliegen der ÖGN ist die systematische Früherkennung durch Patienten-Screenings in den Risikogruppen - das sind geschätzte 400.000 Personen mit Diabetes, Hypertonie und/oder Adipositas in einem Netzwerk aus Allgemeinmedizinern und Experten.

Großer Erfolg für den Aktionstag Gesundheit OÖ 2013: Diabetes

Die beiden Initiatoren ziehen nach einem langen Tag voller Information, Beratung und Wissensaustausch zum Thema Diabetes ein positives Resümee: "Wir freuen uns über die vielen Besucher, die sich im Lauf des Aktionstages Gesundheit heute in Linz über Diabetes informiert haben. Mit unserer Initiative wollen wir die Kooperation zwischen den vorhandenen Gesundheitsprogrammen fördern, um die bestmögliche Versorgung der Bevölkerung zu gewährleisten. Bedanken möchten wir uns in diesem Zusammenhang beim Land Oberösterreich, der OÖGKK und dem ORF OÖ sowie vielen weiteren Kooperationspartnern, die diesen Tag des Wissensaustausches und der niederschwelligen Beratung unterstützt und gemeinsam mit AM PLUS und der Apothekerkammer Oberösterreich umgesetzt haben," so Mursch-Edlmayr. Rebhandl erläutert abschliessend: "Dass auch Gesundheitsminister Alois Stöger und Landeshauptmann Dr. Josef Pühringer den Aktionstag besucht haben, ehrt uns ganz besonders. Wir bedanken uns herzlich für ihr Engagement, mit dem sie zu den Themen Früherkennung, Prävention, einer strukturierten Betreuung und dem Miteinander der Gesundheitsberufe Stellung beziehen. Das große Interesse der Besucher an fachkundiger Information und Beratung freut uns sehr. Wir sind überzeugt, mit dem Aktionstag Gesundheit OÖ einen wesentlichen Beitrag zur Früherkennung und Prävention im Bereich Diabetes leisten zu können."

