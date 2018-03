Wie hältst du's mit den Frauen?

Die Gretchenfrage als Orientierungshilfe - der Frauenring befragt die wahlwerbenden Parteien

Wien (OTS) - Zumindest auf dem Papier sind sich die Parteien einig:

Zur Verwirklichung der auch in der Bundesverfassung verankerten tatsächlichen Gleichstellung von Frauen und Männern in allen Lebensbereichen ist noch viel zu tun. Bei konkreten Maßnahmen ist die Einigkeit schon weniger groß: ÖVP, BZÖ, Team Stronach und NEOS sprechen sich explizit gegen jegliche Quotenregelungen aus, SPÖ, KPÖ und die Grünen sehen diese als wesentlichen Schritt zur Herstellung eines ausgewogeneren Geschlechterverhältnisses - vor allem am Arbeitsmarkt. Die Piratenpartei bezeichnet die Diskussionen innerhalb der eigenen Partei als nicht abgeschlossen und möchte sich auf keine Position festlegen.

Die Frage, wie eine tatsächliche - nicht nur gesetzliche -Gleichstellung der Geschlechter am Arbeitsmarkt zustande kommen kann, ist nur eine aus jenem Fragenkatalog, den der Österreichische Frauenring (ÖFR) im Juli dieses Jahres an alle wahlwerbenden Parteien schickte.

Was wollen die Parteien gegen Alltagssexismus tun? Wie wollen sie Frauen im Kunst- und Kulturbereich fördern? Und wie definieren sie das Selbstbestimmungsrecht von Frauen, wenn es um Verhütung und Schwangerschaftsabbrüche geht? Dies waren nur einige der Fragen, die der ÖFR den Parteien stellte. Mit Ausnahme der Freiheitlichen Partei beantworteten schließlich alle bundesweit kandidierenden Parteien die Fragen. Nachzulesen auf der Homepage des ÖFR, unter www.frauenring.at/nationalratswahl-2013/2330/. Eine wichtige Entscheidungshilfe für alle, denen Frauenpolitik wichtig ist und die noch nicht wissen, wo sie am 29. September ihr Kreuzerl machen werden!

