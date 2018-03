Gazpromneft-Aero erzielt 60 % Anstieg monatlicher Kerosinlieferungen an ausländische Fluggesellschaften in Moskau

St. Petersburg, Russland (ots/PRNewswire) - Gazpromneft-Aero konnte seine monatlichen Kerosinlieferungen an ausländische Fluggesellschaften am Flughafen Domodedovo in Moskau zum September 2013 um 60 % steigern. Der Anstieg der Zahlen folgt auf die Unterzeichnung neuer langfristiger Verträge mit sechs Fluggesellschaften: Lufthansa, Swiss International Airlines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti und Thai Airways. In den ersten acht Monaten 2013 belieferte Gazpromneft-Aero Fluggesellschaften mit mehr als 19.000 Tonnen Kerosin, also die doppelte Menge im Vergleich zum Gesamtjahr 2012.

Das Unternehmen liefert bereits Kerosin für die täglichen Flüge von Emirates und betankt das grösste Flugzeug der Welt - den Airbus A-380. Im Rahmen ihrer Zusammenarbeit zeichnete Emirates Gazpromneft-Aero mit dem Anerkennungszertifikat

aus und verlängerte

im August 2013 seinen Vertrag über die Belieferung mit Kerosin mit dem Unternehmen bis 2015.

Vladimir Yegorov, Generaldirektor von Gazpromneft-Aero dazu: "Wir schätzen unsere Partnerschaft mit den grössten Fluggesellschaften der Welt sehr und sind bereit, unsere Zusammenarbeit auf weitere Flughäfen in ganz Russland auszudehnen. Ich bin sicher, dass sich unsere Zusammenarbeit mit den führenden Unternehmen der internationalen Luftfahrt positiv auf die Standards für die Kerosinbranche in Russland auswirken und zudem die Position von Gazpromneft-Aero auf dem internationalen Markt stärken wird."

REFERENZ

Gazpromneft-Aero ist eine Tochtergesellschaft von Gazprom Neft. Seit Dezember 2008 ist Gazpromneft-Aero strategischer Partner der International Air Transport Association (IATA) für die Belieferung mit Kerosin. Per Volumenindex des Einzelhandels ist Gazpromneft-Aero Russlands führendes Unternehmen im Kerosinsektor. Im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit nutzt das Unternehmen Technologien, die die Einhaltung des höchsten Sicherheitsstatus für Kraftstoffe sicherstellen: Grün. Durch die Direktlieferung von den Ölraffinerien der Gazprom Neft sind wir in der Lage, die benötigten Mengen an Kerosin zu bestmöglichen Preisen zu garantieren.

Die Unternehmensstrategie von Gazpromneft-Aero sieht vor, das Verkaufsvolumen von Kerosin bis 2025 auf 5,3 Mio. Tonnen zu erhöhen. Zum grössten Teil wird der Verkauf über eigene Betankungsanlagen erfolgen, deren Anzahl bis 2025 auf 58 Komplexe erweitert werden soll. Das globale Vertriebsnetzwerk soll auf 220 Flughäfen ausgeweitet und der Marktanteil in Russland auf über 30 % ausgebaut werden.

