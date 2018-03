OIA Global übernimmt Bellville International

(PRN) - -- Übernahme erweitert das OIA-Netzwerk um 22 Niederlassungen in 14 zusätzlichen Ländern

Portland, Oregon (ots/PRNewswire) - OIA Global, ein weltweit führender Anbieter von Transportlösungen, Versorgungskettenmanagement und kreativen Verpackungssystemen, gab heute bekannt, das Unternehmen habe die Mehrheitsbeteiligung an Bellville International Ltd., einem weltweit tätigen Anbieter von Speditions- und Logistik-Dienstleistungen mit Sitz in London (Vereinigtes Königreich), übernommen. Bellville International ist die Holdinggesellschaft für Bellville Rodair International in Europa, den USA, China und Brasilien. Die finanziellen Einzelheiten der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121113/LA11679LOGO)



"Diese Übernahme stellt einen strategischen Schritt unseres Unternehmens dar. Wir haben großflächig nach dem geeigneten Partner in Europa gesucht und freuen uns sehr über das Ergebnis", erklärte Charlie Hornecker, CEO von OIA Global. "Diese Übernahme erweitert unser weltweites Netzwerk um 22 firmeneigene Niederlassungen und 14 zusätzliche Länder. Auf diese Weise ist OIA optimal dafür positioniert, dem wachsenden internationalen Kundenstamm des Unternehmens bessere Dienstleistungen zu bieten, insbesondere in Europa, wo Bellville besonders stark vertreten ist", fügte er hinzu.

"Auch unsere Kunden, die Teil der wachsenden OIA Global-Familie sind, werden von dieser Übernahme stark profitieren", erklärte Terry Walpole, Vorsitzender der Bellville Rodair Group. "Das gut etablierte, weltweite Netzwerk von OIA und die Angebote hinsichtlich Transport, Lagerung, Verteilung und globale Verpackungslösungen in Kombination mit unserem speziellen Fachwissen in den Bereichen Energie, Automobil- und Fashion-Logistik ist ein Win/Win für OIA- und für Bellville-Kunden gleichermaßen", so Walpole weiter.

"Die Grundlagen der Tätigkeiten von Bellville bestehen in Verlässlichkeit, bestem Kundenservice und Vertrauen, was sich in einem engen Arbeitsverhältnis mit unseren Kunden niederschlägt", erklärte David Ower, Geschäftsführer des Konzerns. "Es war vor allem der ähnliche Ansatz von OIA hinsichtlich der allgemeinen Professionalität und des Kundendienstes, der unser Interesse an dem Unternehmen geweckt hat."

"Wie wir alle wissen, kommt es vor allem auf die Menschen an, und wir freuen uns, bekanntzugeben, dass die Mitglieder der Bellville-Geschäftsführung Teil des OIA-Führungsteams werden. Wir begrüßen alle Bellville-Mitarbeiter bei OIA", so Hornecker weiter.

Informationen zu OIA Globalde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@68479c3eSeit der Unternehmensgründung 1988 hat sich OIA Global zu einem führenden externen Logistikanbieter entwickelt, der den Kunden eine einzigartige Kombination an weltweiter Logistik und kreativen Verpackungslösungen bietet. Mit einem engagierten Team von über 700 Experten und einer umfangreichen, weltweiten Präsenz in über 75 Ländern konzipiert OIA innovative Lösungen, die Lieferketten weltweit optimieren können. OIA ist Teil von LDI Ltd., einer Mehrwert-Holding im Besitz weniger Aktionäre mit Sitz in Indianapolis. LDI wurde 1912 ursprünglich zur Herstellung von Wellpappekartons gegründet und wurde in den Bereichen Vertrieb, Herstellung und Logistik ausgebaut. Zu den aktuellen Holdings gehört Tucker Rocky, Vertreiber eines hochwertigen Sortiments für Sport-Ausrüstung, Zubehör und Bekleidungsmarken. Weitere Informationen finden Sie auf www.oiaglobal.com.

Kontakt OIA Globalde.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@3562dfeeChristina Marini, Marketingreferent Christina.marini @ oiaglobal.com +1-503-736-5971

Web site: http://www.oiaglobal.com/