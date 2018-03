TIROLER TAGESZEITUNG; Leitartikel vom 19. September von Wolfgang Sablatnig - Des Faymanns neue Steuern

Innsbruck (OTS) - Utl: Das SPÖ-Konzept für eine Steuerreform soll zwar jedem eine Entlastung bringen. Eine echte

Reform ist damit jedoch nicht verbunden. Das war aber auch gar nicht Ziel des Vorschlags.

Inhaltlich ist der Entwurf für eine Steuerreform, den die SPÖ diese Woche präsentiert hat, nicht besonders ambitioniert. Die Steuer- und Finanzexperten der Sozialdemokraten haben sich zwar bemüht, die Entlastung einigermaßen gleichmäßig über die verschiedenen Einkommenshöhen zu verteilen, mit einem Schwerpunkt bei Monatseinkommen bis zu 4000 Euro. Und weil es die Logik des österreichischen Steuersystems so will, profitieren dann eben auch die, die mehr verdienen. Strukturelle Fragen werden aber nicht beantwortet.

Was ist etwa mit denen, die - vielleicht wegen eines Teilzeitjobs -unter der Steuergrenze von 11.000 Euro pro Jahr verdienen? Sie haben gar nichts davon, obwohl es doch sonst die SPÖ ist, die als Erste das Wort "Negativsteuer" auf den Lippen führt. Weiters wird der Spitzensteuersatz als gegeben hingenommen, die bestehende Solidarabgabe für die Bestverdiener nicht einmal erwähnt. Überlegungen, die Lohnsteuer in einem Gesamtpaket mit den Sozialabgaben zu betrachten - immerhin belasten beide den Faktor Arbeit -, werden nicht einmal angestellt. Und schon gar nicht wird die Frage gestellt, wie Veränderungen bei der Lohn- und Einkommenssteuer auch Lenkungseffekte bringen könnten.

Aber warum auch hätten die Überlegungen so sehr ins Detail gehen sollen? Wichtiger als der Inhalt war doch ohnehin die Tatsache, dass Werner Faymann einen konkret aussehenden Vorschlag für eine Steuersenkung - "Steuerreform" wäre zu viel gesagt - vorlegen kann. Die SPÖ konnte mit dem Konzept von der Affäre um die Plakate ablenken, die bewiesen hat, dass zumindest die Sozialdemokraten schon bei der ersten Nagelprobe des neuen Parteiengesetzes darüber nachgedacht haben, wie sie es umgehen können. (Ob die anderen Parteien ein so reines Gewissen haben dürfen, wie sie uns glauben machen wollen, darf bezweifelt werden. Sie haben sich bisher aber nicht erwischen lassen.)

Mindestens ebenso wichtig war die Entlastungsbotschaft für die SPÖ zudem als Kontrapunkt zur schwarzen Warnung vor den "Faymann-Steuern". Die ÖVP unterstellt der SPÖ, neue Belastungen durch Vermögenssteuern zu planen.

Eine Steuerreform 2015 (oder 2016 oder 2017) muss dann aber mehr bieten, als Faymann und die SPÖ diese Woche angeboten haben. Zumindest sollten wir uns von einer künftigen Regierung mehr Fantasie und Mut auch zu strukturellen Reformen erwarten dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Tiroler Tageszeitung, Chefredaktion , Tel.: 05 04 03 DW 610