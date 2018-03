ET Solar startet neue Partnerschaft mit UNICEF

München (ots/PRNewswire) - ET Solar Group Corp. ("ET Solar"), ein führender Anbieter von Solarkomplettlösungen, gab heute den Start seiner Zusammenarbeit mit dem United Nations Children's Fund ("UNICEF") bekannt, einer der wichtigsten Kinderhilfsorganisationen weltweit, um das Child Welfare Demonstration Project ("CWDP") von UNICEF finanziell zu unterstützen.

Das CWDP ist ein Pilotprojekt für ein neues Hilfsmodell, mit dem die bedürftigsten Kinder Chinas mit Hilfeleistungen versorgt werden sollen, während gleichzeitig die Ausarbeitung relevanter Richtlinien vorangetrieben wird. ET Solar ist eines der Unternehmen, die das Projekt zwischen 2013 und 2015 unterstützen werden. Das Projekt wird sich um etwa 80.000 stark gefährdete Kinder aus 120 Dörfern in 5 Provinzen und autonomen Regionen kümmern, nämlich Henan, Shanxi, Yunnan, Sichuan und Xinjiang. Im Rahmen von CWDP erhalten diese Kinder verbesserte örtliche Fürsorge; dazu gehören grundlegende Gesundheitsversorgung, Ernährung, Zugang zu Ausbildungsmöglichkeiten und verschiedene soziale Dienste.

Frau Gillian Mellsop, Vertreterin von UNICEF, sagte: "Wir sind sehr froh, dass ET Solar einen so großzügigen Beitrag zur Unterstützung unserer Arbeit geleistet hat, um uns zu helfen, ein modernes, lokal organisiertes Kinderfürsorgesystem in China aufzubauen. Der Beitrag von ET Solar wird nicht nur den in das Programm aufgenommenen Kindern zugutekommen, sondern auch dazu beitragen, bessere Richtlinien und Strategien auszuarbeiten, mit denen die chinesische Regierung die grundlegendsten Bedürfnisse der am stärksten gefährdeten Kinder im ganzen Land erfüllen kann."

Dennis She, President und CEO von ET Solar, kommentierte: "Wir freuen uns sehr, mit UNICEF zu arbeiten. UNICEF hat bereits dafür viel getan, die Lebensbedingungen von Kindern rund um die Welt zu verbessern. ET Solar war es stets wichtig, Kinder aus Entwicklungsländern nachhaltig zu unterstützen. Wir sind fest davon überzeugt, dass Kindern, den Hoffnungsträgern unserer Gesellschaft, die höchste Priorität hinsichtlich der Verbesserung ihrer Lebensbedingungen gelten sollte, und wir werden alles in unserer Macht Stehende tun, um ihr Leben mit positiver Energie zu füllen."

Informationen zu ET Solar

ET Solar ist einer der weltweit führenden Anbieter von Solarkomplettlösungen. Mit lokalen Vertriebs- und Marketingtöchtern und Niederlassungen in Asien, Europa sowie Nordamerika hat ET Solar bereits Kunden in mehr als 50 Ländern mit Solarmodulen, schlüsselfertigen Lösungen und Fotovoltaikabstimmung von Systemkomponenten versorgt.

Informationen zu UNICEF in China Der United Nations Children's Fund (UNICEF) ist seit 1979 in China aktiv, um die Rechte der bedürftigsten Kinder zu schützen und ihre Situation zu verbessern. Um mehr über UNICEF zu erfahren, besuchen Sie bitte http://www.unicef.cn.

Web site: http://www.etsolar.com// http://www.unicef.org//

