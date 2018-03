Brigittenau - SP-Valentin/Tanja Wehsely: Misslungener FP-Versuch die direkte Demokratie zu sabotieren

Wien (OTS/SPW-K) - "Die offensichtlich von der FPÖ unterstützte Bürgerinitiative 'BI Dammgasse' hatte für heute zu einer Kundgebung direkt vor der Bezirksvertretung Brigittenau aufgerufen - und zwar ausgerechnet während der Sitzung der Bezirksvertretung. Ein peinlicher - und letztlich auch gescheiterter - Versuch die Sitzung zu kompromittieren um einmal mehr mit unrichtigen Informationen Hass und Zwietracht zu säen - gerade noch rechtzeitig vor der kommenden Nationalratswahl", berichtet der Wiener SPÖ-Gemeinderat Erich Valentin. "Ein weiteres Beispiel dafür, wie sich eine Oppositionspartei in Wahlkampfzeiten Bürgeranliegen bedient, um Schlagzeilen zu provozieren. Nur, dass diesmal kaum jemand dem Aufruf gefolgt ist. Die FPÖ hat gerufen und niemand ist gekommen. Jedenfalls ein misslungener Versuch die direkte Demokratie in Wien insgesamt zu sabotieren", so SPÖ-Gemeinderätin Tanja Wehsely. Bezirksvorsteher Hannes Derfler hielt nach Ende der Bezirksvertretungssitzung fest, dass es zwar gut sei zu registrieren, dass sich die Brigittenauer Bevölkerung nicht von der FPÖ in politische Geiselhaft nehmen ließ, "doch was bleibt ist der schale Nachgeschmack, dass bei der FPÖ der Zweck alle Mittel heiligt", so Derfler abschließend.

