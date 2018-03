Führender E-Commerce-Video-Anbieter Cinsay aus Dallas reicht Patentverletzungsklage ein

(PRN) - - Klage gegen Joyus and Brightcove wegen Verletzung des Patents für interaktive Videotechnologie

Dallas (ots/PRNewswire) - Cinsay Inc., ein in Texas ansässiger Marktführer im Bereich E-Commerce-Video-Technologie, hat beim US-Bundesbezirksgericht für den nördlichen Bezirk von Texas eine Klage wegen Patentverletzung gegen Joyus Inc. und Brightcove Inc. eingereicht.

Die Klage, Cinsay Inc. v. Joyus Inc. and Brightcove Inc., Case No. 3:13-CV-03628-L, wurde am 10. September 2013 eingereicht und bezieht sich auf die US-Patente mit den Nummern 8,312,486 und 8,533,753 für interaktive Videoanwendungen im Internet.

In der Klage, die von der Anwaltskanzlei Munck Wilson Mandala aus Dallas eingereicht wurde, beschuldigt Cinsay Joyus and Brightcove, das Patent der Cinsay-Innovationen für die E-Commerce-Videos, auch bekannt als "Shoppable Videos", verletzt zu haben. Seit seiner Gründung entwickelt Cinsay neuartige Technologien und ist damit von einem kleinen Start-Up-Unternehmen zu einer Firma mit 120 Mitarbeitern aufgestiegen.

"Eine der Wachstumsstrategien von Cinsay ist der Schutz des geistigen Eigentums", erklärte der CEO von Cinsay, Christian Briggs. "Die Klage soll dazu beitragen, unsere hart erarbeiteten technologischen Erfolge vor unzulässigem Gebrauch durch Joyus and Brightcove zu schützen."

Cinsay mit Sitz in Dallas hat eine videobasierte, interaktive E-Commerce-Plattform für Unternehmen jeder Größe entwickelt. Die Cinsay-Technologie ermöglicht dank der patentierten Smart Store(TM)-Technologie den Verkauf von Produkten, zeigt Coupons zum Ausdrucken an, erfasst Spenden und stellt Leads zusammen.

Forbes wählte Cinsay zur einer von "America's Most Promising Companies" ("Vielversprechendste Unternehmen Amerikas"), und eTail Conferences ernannte Cinsay 2012 zu einem "Rising Star" im Bereich Innovation. Die videobasierte E-Commerce-Plattform von Cinsay ist sowohl für Einzelpersonen als auch für Unternehmen konzipiert. Weitere Informationen finden Sie auf: http://www.cinsay.com/.

Munck Wilson Mandala ist eine Anwaltskanzlei für den Bereich Technologie mit Sitz in Dallas, die sich auf Klagen zu Patenten, Geschäftsgeheimnissen und anderen geistigen Eigentumsrechten spezialisiert hat. Die Firma bietet umfassende Beratung bei Rechtsstreitigkeiten in den Bereichen geistiges Eigentum, komplexe kommerzielle Zusammenhänge, Entwicklung eines Urheberrechts-Portfolios, Unternehmenstransaktionen und Wertpapiere sowie Arbeitsrecht. Munck Wilson Mandala vertritt Klienten von Start-Up-Unternehmen bis hin zu Fortune 50-Unternehmen. Mehr über das Unternehmen erfahren Sie auf http://www.munckwilson.com.

Weitere Informationen zu der Klage wegen Patentverletzung erhalten Sie bei Robert Tharp unter +1-800-559-4630

Web site: http://www.munckwilson.com/ http://www.cinsay.com/