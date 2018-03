Philippe Béteille soll Pariser Niederlassung von Ketchum leiten

Paris (ots/PRNewswire) - Ketchum hat Philippe Béteille zum neuen Präsidenten seiner Niederlassung in Frankreich ernannt. Béteille wechselt von Lenovo zu Ketchum, wo er seit 2011 als Direktor für Unternehmenskommunikation EMEA für die Koordinierung der Öffentlichkeitsarbeit in über 100 Ländern zuständig war.

Vor Lenovo bekleidete Béteille verschiedene Führungspositionen in Agenturen aus dem Bereich Öffentlichkeitsarbeit und Unternehmenskommunikation. So war er beispielsweise geschäftsführender Direktor bei Text 100 Paris und Partner bei I&E Consultants, wo er Unternehmen wie IBM, France Telecom, Intel, Avaya und Boeing betreute. Béteille bringt mehr als 15 Jahre Erfahrung mit und geniesst für die Rolle, die er bei der strategischen Beratung im Hinblick auf Medienbeziehungen, internationale Programmkoordination, Problemmanagement und Produkteinführungen gespielt hat, hohes Ansehen.

David Gallagher, Seniorpartner und Europa-CEO bei Ketchum, erklärt die Motivation, die zur Einstellung von Béteille geführt hat, so: "Wir haben nach einer Persönlichkeit mit Führungsqualitäten und einer gewissen Raffinesse gesucht, die das Potenzial unserer französischen Niederlassung ausschöpfen kann. Ich freue mich über Philippes Wechsel zu Ketchum, da er genau weiss, worauf die Kunden in Frankreich Wert legen und welche geschäftlichen Kompetenzen notwendig sind, um unsere Expansion international zu unterstützen. Wir haben einige grossartige Kunden in Frankreich, und Philippes Erfahrung und Energie werden sich für unsere geschäftliche Tätigkeit als ausgesprochen wertvoll erweisen."

Béteille äussert sich wie folgt zu seiner neuen Rolle: "Ich kenne Ketchum schon seit vielen Jahren, und ich bin stolz darauf, dass ich dieses neue Abenteuer bei dieser Firma erleben kann. Teilweise haben mich die Kundenbeziehungen von Ketchum zu diesem Wechsel veranlasst, aber auch die gut laufenden Geschäfte haben eine Rolle dabei gespielt. Noch viel wichtiger war jedoch, dass ich nun Teil eines besonders talentierten Teams werde. Für mich ist das der wichtigste Pfeiler, auf dem geschäftlicher Erfolg aufbaut."

Die Pariser Niederlassung von Ketchum arbeitet unter anderem im Unternehmensbereich, wo sie sich durch spezielle Kenntnisse im Bereich der Krisenkommunikation mit Schwerpunkt auf Produktrückrufen, Umstrukturierungen und Online-Problemen auszeichnet. Hinzu kommen das Markensegment, insbesondere im Bereich Lebensmittel und Getränke, sowie zunehmend auch der Technologiesektor.

