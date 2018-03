Die MBI Al Jaber Stiftung unterstützt die Arbeit von Human Rights Watch in der arabischen Welt

Wien (OTS) - Scheich Mohamed Bin Issa Al Jaber, Gründer und Vorsitzender der MBI Al Jaber Stiftung, hat im Beisein von Sarah Leah Whitson, Vorsitzende von Human Rights Watch Mittlerer Osten und Nordafrika, eine Vereinbarung mit Kenneth Roth, Geschäftsführer von Human Rights Watch, unterzeichnet. Gegenstand des Vertrags ist die Unterstützung der Arbeit von Human Rights Watch in der arabischen Welt - insbesondere im Hinblick auf die Stärkung der Menschenrechte in den arabischen Schwellenländern. Die Stärkung der Zivilgesellschaft in der arabischen Welt ist der MBI Al Jaber Stiftung ein großes Anliegen: Seit über einem Jahrzehnt sponsert die Stiftung Trainingsprogramme für die Zivilgesellschaft in dieser Region. Diese Zusammenarbeit mit Human Rights Watch, die 2012 auch vertraglich formalisiert wurde, ist Teil der Arbeit der Stiftung in ihren drei Hauptgebieten Bildung, kultureller Dialog und verantwortungsbewusste Regierungsführung.

Anmerkung:

Dies ist eine Presseaussendung der MBI Al Jaber Stiftung, eine im Vereinigten Königreich registrierte Wohltätigkeitsorganisation (Nummer: 1093439).

