Anglo American an der Spitze der Bergbau-Branche auf dem Dow Jones Sustainability Index 2013

London (ots/PRNewswire) - Anglo American hat für seine Exzellenz im Bereich Nachhaltigkeit im 11. Jahr in Folge den Spitzenplatz auf dem Dow Jones Sustainability Index 2013 als Branchenführer im Bereich Bergbau erreicht.

Mark Cutifani, Chief Executive von Anglo American, erklärte: "Wir freuen uns sehr, dass Anglo American als Branchenführer der Bergbau-Branche im Bereich Nachhaltigkeit ausgezeichnet worden ist. Wir als Team arbeiten weiterhin hart, um sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeit einen festen Platz in unseren Vorgaben, Strategien und im täglichen Betrieb einnimmt und so den Kern unserer Tätigkeiten bildet. Ich bin ganz besonders stolz darauf, dass Anglo American das beste Ergebnis der Bergbau-Branche vorweisen kann. Das unterstreicht unsere hervorragenden Leistungen hinsichtlich der Bekämpfung des Klimawandels und der Energieeffizienz."

"Unser Programm zum Energie- und CO2-Management mit dem Titel ECO2MAN hilft uns dabei, ein besseres Verständnis in diesem Bereich zu erlangen und unseren Energieverbrauch zu senken. 2012 haben wir unseren Energieverbauch im Vergleich zu unserem Normalbetrieb um 5 % reduziert und damit 75 Millionen USD Kosten gespart. Unser System für Wassermanagement, WETT, hat einen erheblichen Beitrag zur Senkung unseres Wasserverbrauchs geleistet. 72 % unseres gesamten Wassers werden nun recycelt oder wiederverwendet, wobei wir in vier unserer Betriebe Recycling-Raten von bis zu 90 % erreichen. Ausserdem haben wir Massstäbe bei der Einbindung und Unterstützung der Aufnahmegemeinden gesetzt, beispielsweise mittels unserer preisgekrönten 'Socio-Economic Assessment Toolbox' zur sozio-ökonomischen Bewertung sowie unserer Entwicklungsprogramme für kleine Unternehmen."

"Zweifelsohne machen wir grosse Fortschritte, doch es gibt noch viel zu tun. Wir werden uns auch weiterhin auf technologische Innovationen und den Aufbau engerer, von Zusammenarbeit geprägter Partnerschaften mit der Branche, NGOs, der Regierung und der Zivilgesellschaft einsetzen, um die lokalen Gemeinden, in denen wir tätig sind, zu unterstützen", so Cutifani.

Der Dow Jones Sustainability Indices folgt einem "Best-in-Class"-Ansatz und bewertet Unternehmen aus allen Branchen, die sich hinsichtlich zahlreicher Nachhaltigkeitskriterien von den Unternehmen der Branche abheben. Der Index, der von einem externen Prüfer abgesichert wird, beurteilt unter anderem die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Leistungen und führt eine Überprüfung der Strategien und der Leistung in den Bereichen Corporate Governance, Risikomanagement, Klimawandel, Energieverbrauch, Gesundheit und Sicherheit, Standards im Bereich der Zulieferung und zwischenmenschliche Beziehungen am Arbeitsplatz durch.

Anglo American steht seit 2003 jedes Jahr auf dem Dow Jones Sustainability Indices und stieg 2010 in die Gold Class auf.

Anglo American ist eines der weltgrössten Bergbauunternehmen. Es hat seinen Sitz im Vereinigten Königreich und ist an der Londoner und an der Johannesburger Börse notiert. Anglo Americans Portfolio erfüllt die sich ändernden Anforderungen der Kunden und umfasst Massengüter -Eisenerz und Mangan, metallurgische Kohle und thermische Kohle, unedle Metalle und Mineralien - Kupfer, Nickel, Niob und Phosphate sowie Edelmetalle und Mineralien (hier ist das Unternehmen Weltmarktführer bei der Gewinnung von Platin und Diamanten). Anglo American engagiert sich für eine Zusammenarbeit mit den Aktionären, Investoren, Partnern und Mitarbeitern, um eine wahre und nachhaltige Wertschöpfung zu schaffen und dabei die höchsten Standards für Sicherheit und Verantwortung in allen Unternehmen und Regionen, in denen das Unternehmen tätig ist, einzuhalten. Das Unternehmen unterhält Bergwerksbetriebe, fördert Wachstumsprojekte und betreibt Erschliessungsaktivitäten in Südafrika, Südamerika, Australien, Nordamerika, Asien und Europa.

