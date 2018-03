Übergabe des Begleitbuchs für die tägliche Reise in die Welt der Vielfalt der mobilen Pflege

Wien (OTS) - Das Projekt abz*kompetent und gesund verfolgte das Ziel, beschäftigte Frauen in der mobilen Pflege ab 35 Jahre zu unterstützen, ihre Motivation und Arbeitszufriedenheit langfristig zu erhalten sowie körperliche und psychische Belastungen zu reduzieren. abz*austria konnte mit dem Wiener Hilfswerk, Sozial Global und den Wiener Sozialdiensten gleich drei Unternehmen der mobilen Pflege in Wien als Kooperationspartner für die gemeinsame Projektentwicklung und Umsetzung gewinnen. Gemeinsam mit den ArbeitgeberInnen und den Frauen, die in diesem Bereich arbeiten, wurde überlegt, welche Maßnahmen Frauen in der mobilen Pflege und Betreuung helfen können, Ihren Beruf lange, gerne und gesund auszuüben. Mit Ende der Projektlaufzeit wurden die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit in Form eines Begleitbuchs am 17. September 2013 im abz*Gleichstellungshaus präsentiert.

Im Zuge von insgesamt sieben Kompetenzwerkstätten konnten Heimhelferinnen, Pflegehelferinnen und Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerinnen durch Erfahrungsaustausch und Reflexion, Strategien zur Reduktion von Belastungen entwickeln. Dabei brachten die Teilnehmerinnen ihre Erfahrungen, Ideen und Lösungsansätze zu Themen wie z.B. Gesundheit stärken, Haltung bewahren oder dem Gleichgewicht zwischen Nähe und Distanz, ein. "Das Erfahrungswissen der Frauen, die in der mobilen Pflege und Betreuung arbeiten, der Austausch mit den ArbeitgeberInnen und das Einbringen vom gemeinsamen Wissen aller Beteiligten über Erfahrungslernen, Personalentwicklung und die Förderung von Frauen flossen in das sog. "Begleitbuch für die tägliche Reise in die Welt der Vielfalt der mobilen Pflege", erklärte Manuela Vollmann, Geschäftsführerin von abz*austria. Am 17. September trafen sich viele Beteiligte zum sog. Cometogether bei abz*austria und freuten sich über das tolle Produkt, das Vollmann bei dieser Gelegenheit an die Vertreterinnen der drei Partnerorganisationen Marianne Hengstberger, Geschäftsführung Wiener Sozialdienste Alten-und Pflegedienste GmbH, Doris Semotan, Vorstand Sozial Global und Evi Pohl-Iser, Stv. Geschäftsführung und Abteilungsleitung Hilfe und Pflege daheim Wiener Hilfswerk übergab. Das Handbuch steht ab sofort auf www.abzaustria.at zum Download zur Verfügung.

Frau Hengstberger von WISO fand von Anfang an die Interdisziplinarität, die sich über die Beteiligung der verschiedenen Partnerorganisationen ergeben hat und den externen Blick besonders spannend. "Dabei war es auch wunderbar zu erkennen, dass vieles von dem, was passiert und wie gearbeitet wird, bereits gut ist", erklärte Hengstberger. Frau Pohl-Iser vom Wiener Hilfswerk bedankte sich bei allen Beteiligten. Besonders gelungen ist für sie "die Bewusstseinsbildung für Gesundheitsförderung". "Dies ist besonders wichtig, denn sie sichert auch die Verweildauer der Mitarbeiterinnen im Unternehmen", führte Pohl-Iser weiter aus. Für Frau Doris Semotan von Sozial Global hatte "der berufs- und organisationsübergreifende Austausch einen großen Lernwert für die Mitarbeiterinnen." "Besonders wichtig ist, dass die Mitarbeiterinnen als Expertinnen wahrgenommen wurden bzw. sich auch selbst in dieser Rolle wiedergefunden haben", erläuterte Semotan. In jedem Fall waren sich alle einig, dass eine Fortbildung vom Alter unabhängig sein muss, schließlich sind auch über die Hälfte der Frauen, die neu in diesen Bereich eintreten über 50 Jahre alt.

Erstmals gelang mit diesem Projekt auch die Kooperation und Diskussion zwischen Unternehmen für soziale Dienste im Pflegebereich und einem Social Profit Unternehmen im Bereich der Erwachsenenbildung. "Das Projekt wird ab Oktober 2013 fortgesetzt" -diese Verkündung von Manuela Vollmann machte den sehr gelungenen Abend schließlich für alle Beteiligten perfekt.

Das Projekt wurde gefördert aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds und des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Petra Endl

Unternehmenskommunikation

abz*austria, Simmeringer Hauptstraße 154, A-1110 Wien

Telefon 01/66 70 300 13, E-Mail: petra.endl @ abzaustria.at