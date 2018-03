Nationalrat - Cap: Kein Drüberfahren über kritische Stimmen zum Demokratiepaket

Wien (OTS/SK) - "Wir haben eine Konsensdemokratie und wir wollen, dass, wenn es grundlegende Änderungen gibt, es auch große Mehrheiten dafür gibt", stellte SPÖ-Klubobmann Josef Cap am Mittwoch im Nationalrat bei der Debatte zum Demokratiepaket fest. Die beiden Regierungsparteien haben ein ausgeklügeltes Modell zum Ausbau der direkten Demokratie vorgelegt und es in Begutachtung geschickt. Die Begutachtung habe gezeigt, dass zahlreiche wichtige Institutionen große Bedenken haben. Ein Drüberfahren über diese wichtigen Einrichtungen der Republik werde es nicht geben. "Das geht nicht 10 Tage vor der Wahl, so husch-husch wie Sie sich das vorstellen", stellte Cap in Richtung Opposition klar. ****

Die Stellungnahmen zum Gesetzesentwurf seien sehr "durchwachsen" und alle maßgeblichen Institutionen wie etwa Verfassungsgerichtshof, Rechnungshof, Präsidentschaftskanzlei, Industriellenvereinigung, Wirtschaftskammer oder ÖGB haben massive Bedenken geäußert. "Wir sind von unserem Modell überzeugt, aber jetzt müssen sich das alle Fraktionen die Stellungnahmen der Begutachtung genau anschauen. Dann werden wir in einem weiteren parlamentarischen Prozess in einer Form behandeln müssen, wo alle diese kritischen Stimmen der Begutachtungen die Möglichkeit haben, sich hier im Haus zu äußern", so Cap. (Schluss) sl/mo

