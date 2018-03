NEOS gegen den Stillstand: Bildungspower statt Neugebauer!

Echter Einsatz vor dem Parlament statt leerer Worte bei der NR-Sondersitzung

Wien (OTS) - Während im Parlament leere Worthülsen ausgetauscht werden, beginnt NEOS bereits den Bildungsbeton wegzuräumen. Hier sehen Sie den Pink Man bei der Arbeit vor dem Parlament, kritisch beäugt von Herrn Neugebauer.

"Es ist schon spannend, wie es nach einer weiteren tatenlosen Periode plötzlich geschäftig wird im Parlament, so kurz vor der Wahl. Sondersitzungen zu Bildung, Steuern und Pensionen... und alle haben schon immer gewusst, was zu tun ist", so NEOS Vorsitzender und Spitzenkandidat Matthias Strolz.

"Die Wähler lassen sich nicht für dumm verkaufen", ist sich NEOS Spitzenkandidatin und LIF Vorsitzende Angelika Mlinar sicher. "Wer jahrzehntelang abgeblockt und betoniert hat, wird nicht über Nacht vom Saulus zum Paulus. Je näher der Wahltermin rückt und umso sicherer uns der Einzug gelingt, desto mehr zittern Rot und Schwarz um ihre komfortable Mehrheit."

"Die Zukunft der Jungen beginnt dort, wo die Komfortzone der Herren Faymann und Spindelegger endet", so Strolz. "Wir wollen als Regierungspartner Verantwortung übernehmen, weil wir einen starken Drang nach Veränderung haben. Wir wollen nicht mehr länger mit anschauen, dass 28 Prozent unserer Schulabgängerinnen und Schulabgänger nicht sinnerfassend lesen können. Tendenz steigend. Wir fordern eine Mittlere Reife für alle. Parteibücher raus aus der Schule - unsere Direktorinnen und Direktoren dürfen nicht mehr nach Parteibuch, wie bisher, sondern sollen endlich nach Qualifikation bestellt werden. Dafür müssen sie auch ihre Schule autonom führen und Personalentscheidungen treffen dürfen."

