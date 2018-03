Plessl: Kwizda-Umweltskandal muss aufgearbeitet werden

Justizministerin muss Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft und Justiz sicherstellen

Wien (OTS/SK) - "Ich habe heute eine weitere Anfrage an die Justizministerin betreffend des Kwizda-Skandals in Korneuburg eingebracht", informiert der Weinviertler SPÖ-Nationalratsabgeordnete Bürgermeister Rudolf Plessl am Rande der Sondersitzung des Nationalrats. "Nachdem Justizministerin Karl in ihrer gestrigen Rede in der Sondersitzung ihren Einsatz für die Steigerung des Vertrauens der Bevölkerung in die Justiz und den Rechtsstaat neuerlich bekräftigt hat, kann sie dieses Bekenntnis gleich bei der Sicherstellung einer zeitnahen, unabhängigen und umfassenden Aufarbeitung dieses Umweltskandals unter Beweis stellen", erklärt Plessl. ****

Dem Abgeordneten ist insbesondere an einer Beschleunigung der bisher verschleppten Ermittlungen, einer raschen Klärung der tatsächlichen toxikologischen Gefahren für alle direkt betroffenen BürgerInnen sowie einer objektiven und umfassenden Information aller Betroffenen durch die ermittelnde Staatsanwaltschaft gelegen. "Als direkt gewählter Abgeordneter des Weinviertels setzte ich mich bis zum Ende der Gesetzgebungsperiode unter Ausschöpfung aller Möglichkeiten meines Mandats dafür ein, dass es bei der Aufarbeitung dieses Umweltskandals zu keinen weiteren Verzögerungen mehr kommt. Das Thema bleibt so lange im Fokus meiner parlamentarischen Anfragen bis endlich objektive, ergebnisorientierte und vor allem UNABHÄNGIGE Ermittlungen auf den Weg gebracht, etwaige Gefährdungen der lokalen Bevölkerung geklärt und die Information aller Betroffenen gesichert sind!", schloss Plessl. (Schluss) mis/mp

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien,

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/online/page.php?P=100493