GÖD-Justizwachegewerkschaft weist pauschale SPÖ-Anschuldigungen gegen Justizwache zurück

Versuchter Stimmenfang auf dem Rücken der Justizwache-Bediensteten ist schäbig

Wien (OTS) - Zornig reagiert Albin Simma, Vorsitzender der Justizwachegewerkschaft in der Gewerkschaft Öffentlicher Dienst (GÖD), auf die heutige Presseaussendung des SPÖ-Justizsprechers Hannes Jarolim, der die Berufsgruppe der Justizwache in den Wahlkampf mit einbezieht.

"Unglaublich, wie Herr Jarolim als Justizsprecher pauschal Mitglieder einer Berufsgruppe vorverurteilt und der Justizwache sexuelle Übergriffe an weiblichen Insassinnen in mehreren Justizanstalten unterstellt. Ich verwehre mich gegen solche pauschalen Anschuldigen", so Albin Simma. "Die Vorwürfe wie jene zur Justizanstalt Josefstadt werden von unabhängigen Behörden untersucht. Sollten sich diese bewahrheiten müssen selbstverständlich umgehend dienstrechtliche Maßnahmen ergriffen werden!"

Eine Aufklärung bzw. die Festsetzung von Konsequenzen erfolgt jedoch durch rechtsstaatliche Einrichtungen und nicht durch politische Forderungen der SPÖ. "Auch für Exekutivbedienstete hat die Unschuldsvermutung zu gelten, lieber Herr Abgeordneter Jarolim. Es ist schäbig, auf Kosten tausender Justizwachebediensteter, die 365 Tage im Jahr rund um die Uhr tadellos ihren Dienst versehen, auf Stimmenfang für die Nationalratswahl gehen zu wollen," so Simma weiter.

Über die derzeitige personelle Situation in den Justizanstalten meint Simma: "Mich verwundert, dass Herr Jarolim die Tatsache verschweigt, dass gerade seine Parteikollegin, die ehemalige Justizministerin Maria Berger, die Personalprobleme durch Nichtnachbesetzungen von zumindest 200 frei gewordener Exekutivplanstellen erst verursacht hat."

"Ich fordere den Herrn Justizsprecher auf, die von allen Fraktionen der Justizwachegewerkschaft einstimmig beschlossene Forderung nach 300 zusätzlichen Planstellen für die Exekutive in den Justizanstalten zu unterstützen und bei Bundesministerin Heinisch-Hosek durchzusetzen. Seien sie einmal Unterstützer für die Exekutive und nicht ausschließlich Rechtsanwalt für rechtskräftig verurteilte Verbrecher. Die Justizwache verdient es, dass der Arbeitgeber Bund zuerst hinter seinen Bediensteten steht", so Simma abschließend.

