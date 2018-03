Gerstl: Bei Demokratie einen Schritt nach dem anderen setzen - brauchen im Parlament neuen Geist der Zusammenarbeit

ÖVP-Verfassungssprecher in Kurzdebatte bei Sondersitzung

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Das Thema der direkten Demokratie - also mehr Mitbestimmung - wird immer wichtiger, verwies ÖVP-Verfassungssprecher Abg. Mag. Wolfgang Gerstl heute, Mittwoch, in der Kurzdebatte im Rahmen der Sondersitzung des Nationalrats auf Artikel 1 der Bundesverfassung. "Das Recht geht vom Volk aus und es ist daher wichtig, dass es entsprechend mitbestimmen kann. Die ÖVP will die Mitwirkungsrechte der Bürgerinnen und Bürger weiter stärken."

"Wir brauchen hier im Parlament einen neuen Geist, wie es ihn in der Verwaltungsgerichtsbarkeit bereits gab", forderte der Verfassungssprecher. In aller Ruhe und ohne große Öffentlichkeit sei eine der wichtigsten Reformen seit 1925 beschlossen worden, appellierte Gerstl an die Abgeordneten der Opposition, sich in der Außendarstellung zurückzunehmen, wenn ihnen die direkte Demokratie ein wirkliches Anliegen sei.

Wie sensibel das Thema "Demokratiepaket" sei, habe sich bereits im Rahmen des Begutachtungsverfahrens gezeigt - während manchen die Reformen zu weit gingen, waren diese anderen wieder zu wenig. "Ich glaube, dass wir hier einen Schritt nach dem anderen setzen müssen und wir einmal mit einem kleinen Schritt beginnen müssen."

"Es ist wichtig, den Menschen das Vertrauen zurückzugeben und ein neues Vertrauen zwischen Volk und Volksvertretern zu schaffen", appellierte Gerstl abschließend an alle Abgeordneten, sich nach der Wahl gemeinsam an einen Tisch zu setzen, um weitere Reformen der direkten Demokratie endlich umsetzen zu können.

