Rauch: Postenschacher der SPÖ hat Methode

Mayr tritt Posten als Direktor der OÖGKK an, obwohl gegen ihn wegen des Verdachts der Untreue ermittelt wird – SPÖ ist anstandslos

Wien, 18. September 2013 (ÖVP-PD) Als "anstandslos" bezeichnet ÖVP-Generalsekretär Hannes Rauch die SPÖ: Der zurückgetretene Linzer SPÖ-Finanzstadtrat Mayr kehrt auf seinen ehemaligen Posten als Chef der OÖGKK zurück, obwohl "die Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Untreue nach dem SPÖ-Swap-Skandal in Linz gegen Mayr ermittelt. Mayr hat nicht einmal den nötigen Anstand, seinen Posten als Direktor der OÖGKK abzulehnen. Das zeigt, dass die SPÖ nur an Posten und Macht interessiert ist." Das ist nicht zu akzeptieren, aber es zeigt, "dass Postenschacher bei den Sozialisten Methode hat", so ÖVP-General Hannes Rauch. "Zum einen Sozialminister Hundstorfer, der offen bei der Postenvergabe beim AMS Wien interveniert, und nun auch Mayr. Wer mit einem Schuldenberg in dreistelliger Millionenhöhe im Rücken diesen Posten antritt, dem fehlt jegliches Verantwortungsgefühl." Deshalb soll Mayr "Courage und Verantwortungsbewusstsein zeigen und den Posten ablehnen". Das Außenbild ist jedenfalls desaströs, betont der ÖVP-General und fügt abschließend hinzu: "Gegen Mayr wird ermittelt, er tritt ab und kehrt in einen anderen Spitzenposten zurück. Was will Mayr den Menschen in Österreich sagen? Dass Politiker für ihr Handeln nicht verantwortlich sind? Hier geht es nicht nur um den Ruf der SPÖ, hier geht es um den Ruf der Politik, dem Mayr vorsätzlich schadet." ****

