Brauner: Auch Wien unterstützt Steuerpläne des Bundeskanzlers

Spürbare Entlastung für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur weiteren Ankurbelung der Wirtschaft notwendig

Wien (OTS/SPW) - Nach Kärnten, der Steiermark und dem Burgenland kommt nun auch aus der Bundeshauptstadt Unterstützung für das gestern von der SPÖ vorgelegte Steuersenkungskonzept. "Eine Steuerreform ab 2015 kommt genau zur richtigen Zeit, denn wir brauchen endlich eine Entlastung der kleinen und mittleren Einkommen. Damit kann die Kaufkraft erhöht und damit unsere Wirtschaft, die immer noch unter der größten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten leidet, weiter angekurbelt werden", so die Wiener Finanzstadträtin und Landeshauptmann-Stellvertreterin Renate Brauner.****

Die vorgeschlagene Steuerreform ist aber auch ein Signal für mehr Gerechtigkeit. "Denn wir wissen genau, wen ÖVP Klubobmann Kopf meint, wenn er sagt eine Steuerreform solle nur den "fleißigen" und "tüchtigen" zugutekommen. Die SPÖ steht jedenfalls für steuerliche Entlastung für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", so Brauner weiter. Einverstanden ist Brauner auch mit der Gegenfinanzierung mit einem Mix aus dem Wirtschaftswachstum, einer fortgesetzten Verwaltungsreform und der Millionärsabgabe ab einer Million Euro. Brauner abschließend: "Die reflexartige Ablehnung der ÖVP zeigt einmal mehr, dass die SPÖ die treibende Kraft hinter den Reformen in dieser Bundesregierung ist. Die ÖVP hingegen wird von den Wählerinnen und Wählern wohl bereits am 29. September eine Antwort auf ihren unglücklichen Wahlkampf präsentiert bekommen. An der Blockadepolitik vergangener Jahrzehnte und einem wohl der deutschen FDP entlehnten Entfesselungsprogramm kann ich jedenfalls nichts Zukunftsweisendes erkennen." (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Ferdinand Pay

Mediensprecher Vizebürgermeisterin und Landeshauptmann-Stellvertreterin

Mag.a Renate Brauner

Geschäftsgruppe für Finanzen, Wirtschaftspolitik und Wiener Stadtwerke

A-1082 Wien, Rathaus, Stiege 5, 2. Stock, Tür 401

Tel.: +43 1 4000 - 81845

Fax: +43 1 4000 99 - 81845

E-Mail: ferdinand.pay @ wien.gv.at

Internet: www.wien.gv.at