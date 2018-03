Sacher kritisiert ideologische Killerphrasen in Schuldebatte

Erfolgreiche Ära von Unterrichtsministerin Schmied mit zahlreichen Bildungsreformen

Wien (OTS/SK) - Im Rahmen der heutigen Sondersitzung im Parlament kritisiert SPÖ-Abgeordneter Ewald Sacher die üblichen ideologischen Killerphrasen in der Bildungsdiskussion. "Mit den üblichen ideologischen Killerphrasen wird jeder gemeinsame Ansatz in Richtung Bildungsreform zerstört", so Sacher. Eine solche Killerphrase sei etwa die der "Zwangstagsschule". "Dabei besteht der wirkliche Zwang darin, dass man aus diesem konservativen Bildungsbild heraus, den Familien und insbesondere den Frauen den Zwang auferlegt, auf die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Kindern zu verzichten", kritisiert Sacher. ****

Besonders verärgert zeigte sich Sacher über die Aussagen, dass ganztägige Schulformen kommunistische Zwangsschulen seien und stellte die Frage ob Schulen wie das Erzbischöfliche Privatgymnasium in Salzburg, das seit Jahren auf Nachmittagsbetreuung umgebaut hat als ein Beispiel für eine kommunistische Zwangsschule gelte. Die Ära von Unterrichtsministerin Schmied bezeichnete Sacher als eine der erfolgreichsten seit Kreisky/Sinowatz und nennt als nachweisliche Fortschritte im Bildungsbereich die flächendeckende Einführung der Neuen Mittelschule, PädagogInnenbildung neu, Frühpädagogik, der Ausbau der Ganztagsschulen, Lehre mit Matura, die neue Matura, das gratis Nachholen von Bildungsabschlüssen und vieles mehr. Hinsichtlich der Ganztagsschulen will die SPÖ Wahlfreiheit. "Die SPÖ will die Wahlfreiheit. Jede zweite Schule in Österreich soll eine Ganztagsangebot haben", so Sacher. Außerdem nannte Sacher zahlreiche europäische Länder in denen in den letzten Jahren massiv die ganztägigen Schulformen ausgebaut wurden. So zum Beispiel auch im konservativ geführten Bayern, Finnland, England oder auch in Südtirol. "Alles typisch kommunistische Länder?", stellt Sacher in den Raum und forderte im Sinne der Bildungsreform ein besseres und gemeinsames Diskussionsklima. (Schluss) rm/sn

