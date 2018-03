GLORY Sports International erwirbt Rechte an K-1-Videobibliothek

(PRN) - - Neues K-1-Material macht GSI zum Betreiber des weltweit größten Archivs mit Kickbox-Programmen für Eliten und Profis

New York (ots/PRNewswire) - GLORY Sports International hat die Rechtemehrheit am K-1-Programm erworben, einem der bekanntesten Kickbox-Promotion-Programme in der Geschichte dieses Sports. Mit dieser Neuerwerbung kontrolliert GSI insgesamt fast 3.000 Kickbox-Programmstunden.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130801/NY57546LOGO)



GSI produziert selbst Inhalte und bietet in mehr als 170 Regionen seine Programme an. Vor Kurzem konnte GSI eine umfangreiche TV-Distributionsvereinbarung in den Vereinigten Staaten mit SPIKE TV (einem Geschäftsbereich von Viacom) abschließen. Die Premiere der ersten Veranstaltung daraus findet am Samstag, den 12. Oktober 2013 statt. Glory 11 Chicago sendet dann LIVE zur besten Sendezeit um 21:00 Uhr (Eastern Time) aus dem Hoffman Estates' Sears Centre.

Scott Rudmann, ein nicht-geschäftsführender Direktor bei GLORY, erklärt: "Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, den Anteil von Fuji TV am K-1-Katalog zu erwerben und den größten Teil des älteren Materials aus dem K-1-Archiv in die GLORY-Bibliothek zu übernehmen."

Genauer gesagt hat GLORY diese Rechte aus der Konkursmasse von FEG erworben, dem Unternehmen, das zuvor für die K-1-Promotion in Japan zuständig war. Das Rechtepaket besteht aus den Veranstaltungen von K-1, die von Fuji TV in Japan gesendet wurden, und es enthält die Finalrunden des K-1 Grand Prix, die von 1993 bis 2006 und darüber hinaus weltweit an unterschiedlichen Orten stattfanden.

Das K-1-Archivmaterial ergänzt die bestehende Bibliothek von GLORY, zu der auch die Kataloge zu It's Showtime, Nikko, United Glory und den von GLORY produzierten Programmen und Live-Veranstaltungen gehören. Diese historischen Wettkämpfe sind jetzt alle unter dem Markennamen GLORY zusammengefasst.

Andrew Whitaker, der Geschäftsführer von GLORY Sports International, fügt hinzu: "Mit der anstehenden Erstausstrahlung der GLORY-Programme auf SPIKE TV und der Präsenz im landesweiten US-Fernsehen werden die Fans der Kämpfe schon bald erkennen, warum GLORY die heißeste Geschichte ist, die zurzeit im Kampfsport stattfindet."

Informationen zu GLORY:de.newsaktuell.mb.nitf.xml.Br@5a1de618GLORY wurde 2012 gegründet und befindet sich im Besitz von GLORY Sports International (GSI), einer Kampfsportorganisation und einem Anbieter von TV-Inhalten, von dem es auch betrieben wird. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in New York, London, Amsterdam, Singapur und Tokio. Programme von GLORY sind in über 170 Region verfügbar. Die Kickbox-Regeln von GLORY umfassen unterschiedliche Kampfsportarten, darunter Karate, Thai-Boxen, Tae Kwon Do und klassisches Boxen. Werden Sie Fan auf Facebook,

folgen

Sie uns auf Twitter @GLORY_WS und besuchen Sie unsere Website www.gloryworldseries.com.



Web site: http://www.gloryworldseries.com/

Rückfragen & Kontakt:

KONTAKT: Jon Bier, Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit bei

GLORY, +1-646-541-5256, jon @ jacktaylorpr.com oder

press @ gloryworldseries.com