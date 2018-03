S C H L U S S B E R I C H T : "BEST OF BIKE 2013" in Salzburg

Einzige Fahrrad-Fachmesse Österreichs schaltet einen Gang höher

Messezentrum Salzburg (OTS) - Wichtigste Orderplattform für den österreichischen Markt +++ Insgesamt 85 Direktaussteller mit 290 Marken +++ Jeder fünfte Fachbesucher kam aus Bayern +++

SALZBURG (18. September 2013). - Nach der gelungenen Premiere im Vorjahr ging die von Reed Exhibitions Messe Salzburg organisierte Fachmesse "BEST OF BIKE" am vergangenen Wochenende (15. -17. September) zum zweiten Mal in der Halle 10 des Messezentrums Salzburg an den Start. 2.326 Fachbesucher*), darunter jeder fünfte aus Bayern, nutzten die Chance, sich auf Österreichs einziger Fahrrad-Fachmesse und wichtigster Orderplattform über die Neuheiten der Verkaufssaison 2014 zu informieren und ihre Orderdispositionen zu treffen. Vertreten waren 85 Direktaussteller mit 290 Marken, darunter die key-player der Branche sowie rund 20 Neuzugänge.

Angeführt wurde die Riege der prominenten Ausstellernamen von KTM, Shimano, Stevens, Funbike, Merida, Focus, Haibike, Winora, Derby Cycle, Rotwild, Flyer, Centurion, Kettler, Raleigh Univega, Simplon, Puch und Adidas Eyewear. Unter den Aussteller-Neuzugängen präsentierten sich unter anderem AT-Zweirad GmbH (Velo-DE-Ville), Nutcase (Nutcase, Montague) P&A Products Bvba (Wowow, Microclair), Bernhard Rassinger Handelsvertretung (Fuji Bikes, Oval Concepts Bikeparts), BMZ Batterien-Montage-Zentrum GmbH, Trek Fahrrad GmbH (Trek, Diamant, Bontrager) und Spernbauer Handelsagentur (Hrinkow Bikes).

Als Branchenplattform etabliert

"Diese Namen, die gute Fachbesucherfrequenz und der relativ hohe Anteil von Besuchern aus dem bayerischen Raum belegen eindeutig den hohen Stellenwert und die Bedeutung der 'BEST OF BIKE' als zentrale Neuheitenschau und Branchentreffpunkt", bewertet DI Matthias Limbeck, Geschäftsführer von Reed Exhibitions Messe Salzburg, den erfolgreichen Verlauf der Messe. "Dieser ist nicht zuletzt auch auf die erneut enge und fruchtbare Zusammenarbeit mit der ARGE Fahrrad, der Industrie und dem Großhandel zurückzuführen".

Gernot Blaikner, themenzuständiger Leiter des Geschäftsbereiches Messen bei Reed Exhibitions Messe Salzburg: Die Tatsache, dass es gelungen ist, die "BEST OF BIKE" als Branchenplattform zu etablieren, die auch in den süddeutschen Raum ausstrahlt, ist ein Beweis für die verkehrsgeographisch unschlagbare Zentrallage Salzburgs und die Attraktivität des Messezentrums."

Gut besuchte Vorträge

Neben den Neuheiten der ausstellenden Firmen bot das Rahmenprogramm der "BEST OF BIKE" den Fachbesuchern im Kongressbereich der neuen Halle zehn zusätzliche Impulse. An allen drei Messetagen standen Vorträge von Bosch eBike Systems zu den Neuigkeiten 2014, ein "Streifzug Diagnose" und Informationen zu den Schulungsterminen 2014/2015 auf dem Programm. Referent war Markus Schleszies.

Bedeutung der "BEST OF BIKE" wird noch weiter zunehmen

Orientiert man sich an der Fachbesucherbefragung durch das Linzer "market Institut", wird die Bedeutung der "BEST OF BIKE" in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Dieser Auffassung waren 37,6 Prozent der Befragten, während gut die Hälfte meinte, die Bedeutung der Messe würde unverändert hoch bleiben. Aufschlussreich erscheint, dass nicht ganz die Hälfte der Befragten, nämlich 45,0 Prozent, dem Instrument Fachmesse generell zunehmende Bedeutung beimisst.

Umfrage: Zwei Drittel der Fachbesucher gaben Orders und kauften ein

Mit der "BEST OF BIKE 2013" zeigten sich insgesamt 77,8 Prozent der Befragten sehr zufrieden (Schulnoten 1 u. 2; plus 3 = 95,1 %). Fast alle Befragten (95,1 %) gaben an, die Messe Geschäftspartnern weiterempfehlen zu wollen, und ebenso viele sagten, vom Messebesuch profitiert zu haben. Neue Produkte hatten 62,3 Prozent der Befragten entdeckt, neue Anbieter 35,8 Prozent. Zwei Drittel der Fachbesucher nutzten die Messe zu Einkäufen und Bestellungen vor Ort. Die überwiegende Mehrheit der Besucher, nämlich drei Viertel (74,7 %), gehörte dem Fahrrad-Fachhandel an, 13 Prozent kamen aus dem Sportfachhandel.

Hohe Entscheiderqualität der Fachbesucher

Die Entscheiderqualität (ausschlaggebend, mitentscheidend) der Fachbesucher der "BEST OF BIKE 2013" lag bei 82,8 Prozent, was von den Angaben der Befragten zu ihrer beruflichen Funktion indirekt bestätigt wird. Diesen zufolge waren 44,4 Prozent der Fachbesucher selbständige Unternehmer, 10,5 Prozent Geschäftsführer, 11,7 Prozent Einkäufer, und ein Viertel gab den Bereich Vertrieb/Verkauf als Tätigkeitsgebiet an. "Daraus sieht man, die 'BEST OF BIKE' erreicht genau jene Zielgruppen, auf die die Aussteller reflektieren", freut sich Messeleiter Ing. Andreas Wetzer über den Erfolg des Messekonzepts. Erfreulich ist, dass die Befragten mit der wirtschaftlichen Entwicklung ihrer Branche überwiegend zufrieden sind. Mit der aktuellen Situation zeigten sich bei der Befragung gut zwei Drittel (68,5 %) sogar sehr zufrieden (Noten 1 u. 2; plus 3 = 92,6 %), und bezüglich der Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten gehen sieben von zehn Befragten von einer markanten Verbesserung aus.

Mit Blick auf das Jahr 2014 standen, der Umfrage (Mehrfachnennungen möglich) zufolge, E-Bikes (52,5 %) und Mountainbikes (50,6 %) im Mittelpunkt des Interesses der Fachbesucher, gefolgt von den Bereichen City-Bikes (24,1 %), Trekking-Bikes (19,1 %), Komponenten (19,1 %), Bekleidung und Accessoires (19,1 %) sowie Kinderfahrräder (14,2 %).

Aussteller mit Messeverlauf sehr zufrieden

Nicht nur die Fachbesucher, auch die Aussteller waren mit Verlauf und Resultat der "BEST OF BIKE 2013" mehr als zufrieden. So meinte Fred Schierenbeck, Geschäftsführer von Thalinger-Lange und Sprecher der Arge Fahrrad in Österreich: "Auch im zweiten Jahr ist die 'BEST OF BIKE' für uns sehr gut verlaufen. Wir konnten gute Händlerkontakte verzeichnen und haben sehr positives Feedback für den Messestandort bekommen. Die 'BEST OF BIKE' erfüllt somit bestens ihre Funktion als Kommunikations- und Orderplattform für den österreichischen und südbayerischen Raum."

Auch Funbike-Geschäftsführer Norbert Katsch äußerte sich in diese Richtung: "Wir sind mit dem Besuch der Händler und der Qualität der Kontakte sehr zufrieden - lediglich die Fachbesucher ganz aus dem Westen, aus Vorarlberg, haben dieses Mal ausgelassen. Die Stimmung war gut, das Niveau hoch - kurz: die 'BEST OF BIKE' ist auf Schiene."

Positiv fiel auch das Fazit Heimo Leitners von der TREK Österreichvertretung aus: "Wir sind mit der 'BEST OF BIKE' sehr zufrieden und werden gerne im nächsten Jahr wieder mit dabei sein. Vor allem vom Neukundengewinn her war die Fachmesse sehr interessant, einzig der Termin ist für uns etwas zu spät angesetzt. Flair und Umfeld sind sehr sympathisch und überschaubar."

Prokurist Stefan Limbrunner, Leiter Sales und Marketing bei KTM Fahrrad, zeigte sich ebenfalls vom Messeverlauf sehr angetan: "Wir sind sehr gerne auf dieser Messe, die dieses Mal von den Händlern noch besser angenommen wurde als im Vorjahr. Die Location ist sehr gut, die Stimmung bestens und die Kontaktqualität ausgezeichnet. Die 'BEST OF BIKE' ist in Österreich der wichtigste Verkaufsplatz, um die Händler persönlich zu treffen."

Peter Stemberger, Österreich-Gebietsleiter der Winora Group, zog genauso eine positive Bilanz: "Obwohl gefühlsmäßig nicht mehr Besucher als im Vorjahr zu verzeichnen waren, sind wir mit der Frequenz zufrieden - besonders der Dienstag ist besser geworden. Man kann hier in angenehmer Atmosphäre gut arbeiten, insofern erfüllt die 'BEST OF BIKE' - anders als bei großen internationalen Messen - den Charakter einer richtigen Ordermesse. Hier kann man sich auf seine Kunden konzentrieren, gerade auch für den südbayrischen Raum ist die 'BEST OF BIKE' die wichtigste Orderplattform."

Und Mag. Gernot Loidl, Sales Management Sail+Surf, verband seine Bewertung der "BEST OF BIKE 2013" mit einer Anregung: "Die 'BEST OF BIKE' ist mit Sicherheit ein sehr notwendiges Verkaufstool, welches ich in der Zukunft mit einem Endverbrauchertag in Verbindung bringen würde. Das würde einerseits Kosten und Nutzen ins Gleichgewicht bringen und andererseits die Möglichkeit geben, das Produkt frühzeitig beim Endverbraucher ins Rampenlicht zu rücken. Die 'BEST OF BIKE' bietet dem Fachhandel den optimalen Standort, um das Neueste vom Neuen bei Fahrrad und Zubehör zu sehen."

*) Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt die gewählte Form in Ausführung des Art. 7 B-VG auf Frauen und Männer in gleicher Weise.

Rückfragen & Kontakt:

Für weitere Presseinformationen wenden Sie sich bitte an:

Reed Exhibitions Messe Salzburg/Presse & PR:

Mag. Paul Hammerl



Redaktion:

Mag. Sandra Hribernik

Tel. +43 (0)662 44 77 2410



Organisation:

Angela Larcher

Tel. +43 (0)662 4477 2411

E-Mail: presse @ reedexpo.at