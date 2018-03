Nationalrat - Grossmann: Noch nie ist im Bildungswesen so viel weitergegangen

SPÖ-Abgeordnete betont Bedeutung von Wahlmöglichkeit für Wahlfreiheit bei Ganztagsschule

Wien (OTS/SK) - "Noch nie ist in Österreich im Bildungswesen so viel weitergegangen wie unter Bildungsministerin Claudia Schmied." Das stellte SPÖ-Abgeordnete Elisabeth Grossmann am Mittwoch im Rahmen der Sondersitzung im Nationalrat fest. Trotz der verschärften Bedingung, dass der Koalitionspartner wenig Veränderungswille gezeigt habe, sei es in mühevoller Knochenarbeit und in zähem Ringen um Mehrheiten gelungen, bildungspolitische Maßstäbe zu setzen, betonte die SPÖ-Abgeordnete. Als Beispiel nannte sie die Neue Mittelschule als Zwischenschritt zur gemeinsamen Schule. "Die Ministerin ist es geschickt angegangen und hat vor allem die Allianz der Länder gesucht und gefunden, um etwas weiterzubringen. In den Ländern ist zuweilen gerade die ÖVP um einiges progressiver als auf Bundesebene", sagte Grossmann. ****

Das betreffe beispielsweise auch das Thema Ganztagsschule, führte Grossmann weiter aus und betonte, dass es für eine echte Wahlfreiheit eine Wahlmöglichkeit geben müsse. "Was spricht zum Beispiel dagegen, wenn bei mehreren Parallelklassen zumindest eine Klasse ganztägig geführt wird? Dann hat man Wahlfreiheit!". Insgesamt sei jedoch in der Frage ganztägiger Schulformen in den letzten Jahren viel weitergegangen. "Das ist eine gemeinsame Leistung, auf die wir auch gemeinsam stolz sein können", sagte Grossmann.

Offenbar sei vielen jedoch das Konzept der Ganztagsschule noch fremd, wenn beklagt werde, dass Musik- oder Sportangebote nicht mehr genützt werden könnten. "Das soll selbstverständlich - verbunden mit einem gesunden Mittagessen - im Rahmen der Schule angeboten werden, damit eben die Eltern nicht mehr täglich Taxidienste verrichten müssen", erläuterte die SPÖ-Abgeordnete.

Auch bei der Aufwertung der elementaren Bildung sei die Ministerin auf dem richtigen Weg, betonte Grossmann. So wurde der Bildungsrahmenplan in dieser Legislaturperiode auf Reise geschickt, der auch sehr erfolgreich gelebt werde. Bei den Rahmenbedingungen in den Kinderbildungseinrichtungen gebe es jedoch sicherlich vor allem in einigen Ländern noch Verbesserungsbedarf. Kritik übte Abgeordnete Grossmann am Team Stronach, das generell das Bildungswesen schlecht rede. "Das Team Stronach verkennt, dass gerade die Qualifikation der Beschäftigten der Standortvorteil Österreichs ist. Gerade diese Qualifikation wurde in den letzten Jahren massiv gestärkt durch Initiativen wie Lehre mit Matura, duale Ausbildung oder Maßnahmen der Erwachsenenbildung", so Grossmann abschließend. (Schluss) sas/mb

